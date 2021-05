Constantí Fontclara i Anna Maria Matas tenien 19 i 17 anys, respectivament, quan Esteve Ripoll, en el cas d’ell, i Pere Colls, en el cas d’ella, els van engrescar per formar part del grup artístic Esplais. El dirigia el mateix Ripoll a l’enyorada sala del Centre Agrícola i Social de Castelló d’Empúries. «El Centro, amb u, com li dèiem nosaltres», puntualitzen. No havien fet mai teatre i van començar per la porta gran, amb una àcida i contundent crítica de la burgesia catalana de finals del segle XIX, Els savis de Vilatrista, de Santiago Rusiñol. Era l’any 1975 i aquella vivència nova va ser suficient per injectar-los el verí del teatre directament al cor, un verí que encara corre per les seves venes i que els segueix fent pujar als escenaris.

Constantí Fontclara arriba a l’entrevista carregat amb uns quants àlbums de fotografies. Són d’alguns dels muntatges on ha participat. «Ho guardo tot perquè és història del poble i potser algun dia els duré a l’arxiu», assegura. Entremig de les fotografies, algunes ja esgrogueïdes pel pas del temps, també hi ha algun programa de mà històric, com el d’aquella primera estrena. Aleshores Fontclara va interpretar el paper de Plini i Anna Maria Matas, era Marcela. Els dos en conserven un record excepcional. «Ens ho vam passar molt i molt bé», confirma ella tot afegint que «aquells anys al Centro van ser la millor època de la meva vida».

Eren molt joves i cap dels dos havia fet mai teatre però, sorprenentment, quan els hi van proposar no van dubtar gens. «Què vols, no hi havia res a fer a Castelló en aquell temps», asseguren. Aquella obra escollida per Esteve Ripoll tenia un repartiment molt gran i el director es va veure obligat a reclutar noves cares. A diferència d’ara, hi havia molts nois disposats a pujar a l’escenari. I això que les exigències eren grans, ja que cada dia es trobaven per assajar. «I no ens cansàvem pas, hi fèiem una mica de tot, tot s’ha de dir», riu Matas. Cap dels dos ja no estudiava i, a més, Fontclara feia el servei militar com a voluntari.

D’Esteve Ripoll, en conserven molt bons records i admeten que era «un gran director, però molt exigent». Aquest rigor i exigència els va ajudar a posar una base sòlida al seu aprenentatge, quelcom que, vist amb la perspectiva dels anys, li agraeixen vivament. «Ningú neix ensenyat, cert, però quan un director t’està més a sobre, aprens molt», diu Fontclara. En el cas de Ripoll, ell era capaç de pujar a l’escenari i fer tots els papers de l’obra i no es cansava de fer repetir mil i un cops als actors l’escena fins que sortís. «Era un suport tan fort que et transmetia la seguretat que necessitaves», explica Matas. Els dos no amaguen que era un director molt dur i que fins i tot cridava i «marxava empipat, però era l’única manera perquè nosaltres fèiem una mica el burro, érem joves», riuen en recordar-ho. Ara li agraeixen tot el que va fer i entenen els seus sacrificis, ja que Ripoll era flequer i robava hores on fos per dirigir. De fet, quan començaven els assajos, Ripoll tenia clar el muntatge de cap a peus, fins al més mínim detall.

Després d’aquella primera obra, tant Fontclara com Matas van seguir. En el Centro van representar Los blancos dientes del perro, d’Eduard Criado; El criat dels dos amos, de Carlo Goldoni, i Figuretes de vidre, de Tennessee Williams. Després ja van passar a actuar a la Sala Municipal i el Centro va entrar en decadència, fins ara. Ells, però, reconeixen que tant «l’acústica com l’escenari són molt bons» i lamenten l’estat en què es troba. Ambdós afirmen que seria fantàstic recuperar-lo perquè té les mides ideals per fer obres de petit format. «És una bombonera», admet Fontclara. A més a més, tots els muntatges que s’hi havien fet tenien decorats penjats, alguns dels quals encara es conserven i havien estat pintats per Quimet Soler, «un gran artista, en tots els sentits».

Ja traslladats a la Sala Municipal van donar vida a clàssics i van coincidir com a parella artística fent de marit i muller, d’amants o de germans. En el cas de Terra Baixa, de Guimerà, interpretaven uns fantàstics Marta i Manelic. També a L’hereu i la forastera, de Sagarra, feien papers centrals. Després ja vindrien altres muntatges com L’hostal de la Glòria, també de Guimerà; La mort d’un viatjant, d’Arthur Miller; Tartuf, de Molière; El Bruel, de Fages; El retaule del flautista, de Jordi Teixidor; L’auca del senyor Esteve, de Rusiñol i moltes més. En ser actors de la «vella escola», com es defineixen ells, i potser coincidir amb l’edat dels personatges, va fer que Ripoll els tingués sempre presents. Allò també va fer més sòlida la seva amistat. Només cal dir que durant molts anys, també van ballar junts a l’Esbart Dansaire.

El grup teatral, sota la direcció de Ripoll, va portar a escena molts clàssics, obres d’una força brutal que els hi han deixat pòsit. «Mai havíem fet teatre ni vist teatre, fins que vam entrar a l’elenc i ja sempre més hi quedes enganxat», reflexionen. Així anaven encadenant un muntatge rere un altre. «En aquells temps, ens relacionàvem molt i ens ho passàvem molt bé, perquè l’ambient era molt bo», afirma Matas. «Era una manera de passar sanament el temps», afegeix Fontclara. Els dos encara participen, però reconeixen que ara es treballa d’una altra manera, més en equip. No tenen problemes amb memoritzar textos però, és clar, «quan ets jove no costa gens, ara hem d’estudiar més». Fontclara, que acaba de representar Adreça desconeguda amb el seu fill Martí, afirma que aprendre’s textos llargs li és més còmode que frases breus.

Crida als joves

Els demano triar alguna obra o personatge que els hagi marcat. Es decanten pels papers dramàtics. Fontclara no pot oblidar la impactant obra de Miller, La mort d’un viatjant. Els dos, però, coincideixen amb Figuretes de vidre, que els agradaria tornar a fer. Matas també rescata Terra Baixa. Ara animen els joves, sobretot nois, a sumar-se a la companyia i viure la intensitat que han sentit ells.