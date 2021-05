Salvador Dalí volia que cada visitant tingués la seva pròpia experiència quan visités els seus museus. Sota aquesta premissa, treballadors dels tres espais (Teatre Museu Dalí, Portlligat i Púbol) han ideat un cicle de 21 xerrades que es faran durant el mes de juny i que busquen "compartir" amb els espectadors la seva "mirada" sobre diferents peces de l'obra del geni empordanès. La iniciativa 'Tot mirant els Museus Dalí', que s'inclourà de forma gratuïta a la visita, va sorgir durant tancament dels museus per les restriccions. La cap de comunicació de la Fundació, Imma Parada, ha explicat això va suposar per als empleats perdre el contacte amb el públic però també amb una obra que han vist i viscut, en molts casos, durant anys.

"Ens agrada també la idea de fer de cadena de transmissió perquè ens sentim una mica testimonis d'una cadena oral que volem perpetrar", assegura.

La presentació de la iniciativa s'ha fet davant del monument a Francesc Pujols de Figueres coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. El cicle es va començar a gestar durant el tancament dels museus per les restriccions de la Covid-19 i serà una realitat el mes de juny. En total, s'oferiran 21 xerrades diferents de la mà de 21 empleats de diferents àmbits que explicaran una obra del geni.

Seran presentacions "breus", d'uns deu minuts de durada, que s'inclouran a la visita de forma gratuïta -en el cas del museu Dalí, es faran sota la cúpula- i busquen compartir amb el visitant "la mirada" dels treballadors que dia a dia veuen l'obra del geni perquè cada visitant la "multipliqui".

L'artista empordanès, de fet, deia que "saber mirar és una forma d'inventar" i suggeria que cada visitant havia de tenir la seva pròpia experiència, una mirada única i personal de la seva obra. Per això, tal i com explica el responsable adjunt del museu figuerenc, Carles Font, els Museus Dalí no tenen audioguies i això pot provocar que, en algunes ocasions, els visitants es puguin sentir una mica "orfes".

"Aquest cicle ens dona la oportunitat de generar aquesta interacció", assegura. De fet, cada treballador ha escollit una de les obres, ja sigui per vinculació de l'àrea en la qual treballa o per afinitats personals.

També en format vídeo

Les xerrades es faran durant el mes de juny als tres museus i al web i les xarxes socials de la Fundació s'hi publicarà una versió reduïda en vídeo de cada micro-presentació.

Entre les presentacions del cicle 'Tot mirant els Museus Dalí', hi ha la del 'Bus amb escafandre. Benvinguts al no-museu' del coordinador de les cases-museu de Púbol i Portlligat, Jordi Artigas; la 'Princesa. Cibernètica?' a càrrec de la procuradora en cap, Carme Ruiz o 'Enigmàtica Gala. Una aproximació a Galarina', de la coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians, Bea Crespo. En total, una vintena de mirades úniques que fins ara restaven rere les parets del triangle dalinià.