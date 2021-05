Les experiències viscudes durant el 2020 han marcat la temàtica del 18é concurs de fotografia de Vilafant que rebut 24 instantànies acompanyades dels seus textos i reflexions. El concurs aquest any demanava als participants que amb el seu telèfon mòbil o amb la càmera de fotos expliquessin a través d'un màxim de tres imatges acompanyades d'un petit text, com havien viscut el 2020. «Estem molt satisfets de la participació en aquesta 18a edició, ja que hem rebut una gran diversitat d'imatges que il·lustren perfectament les diferents experiències viscudes al llarg d'aquest 2020. Aquests anys el concurs ha anat canviant, adaptant-se als nous temps i al llarg d'aquests 18 anys ha passat de ser un concurs de fotografia analògica a un certamen totalment digital» explica Xavi García regidor de cultura de Vilafant. En aquesta edició, els camins, les mascaretes i la natura han marcat la temàtica de les fotografies dels participants.

El jurat, format per Albert Vilardell de l'antiga Associació Cultural i Fotogràfica de l'Alt Empordà, Mercè Mayné de Ràdio Vilafant i la Revista Veïns i Santi Coll com a director del Setmanari de l'Alt Empordà, han valorat tant la tècnica com la història que explicava cada instantània i el text que l'acompanyava. La fotografia guanyadora d'aquesta edició és "Angoixa" presentat per Ivydax pseudònim de Iván Cortés Candalija.

Les imatges dels participants es podran veure exposades a l'espai del cau durant les tardes literàries que s'organitzen cada divendres a les set de la tarda al nou espai darrere l'església de Vilafant.