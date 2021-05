El 35è Festival de Peralada aixeca el teló, aquest estiu sí, "amb un cant a la vida", com ha reconegut Isabel Suqué Mateu, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, durant la presentació realitzada als jardins del mateix Castell aquest dimarts al migdia. Serà del 16 de juliol a l'1 d'agost, en una versió més reduïda amb menys aforament -set cents espectadors a la platea- però també "més intensa", com ha assegurat el director del Festival, Oriol Aguilà. El Béjart Ballet Lausanne ha estat escollit per inaugurar el Festival amb un espectacle, el Ballet For Live, que ja es va poder veure al mateix escenari el 2010. És la primera vegada en la seva història que el Festival repeteix muntatge però, com ha comentat Aguilà, "és tan meravellós que vam pensar que era el millor per aixecar el teló" en una edició que està dedicada a la memòria d'Artur Suqué, qui va morir recentment i, també, a totes les persones que han perdut la vida durant la pandèmia.

El Béjart Ballet Lausanne obre una llista escollida de companyies excepcionals que faran estada a Peralada aquest estiu en una edició, que té un pressupost de 2,7 milions d'euros, totalment compromesa amb la dansa i l'òpera. Dins el cartell destaquen noms de gran prestigi en el món de la líria actual com el tenor Javier Camarena -qui ja va actuar a Peralada fa uns anys, a l'església del Carme- i la brillant soprano noruega Lise Davidsen. També es farà l'òpera Tosca de Puccini en format concert i es representarà l'Orlando de Haëndel amb Xavier Sabata al capdavant de l'equip.

En aquesta edició s'estrenaran alguns escenaris nous com ara el mirador, en els jardins, on debutarà el Ballet de Barcelona, al qual se'l va poder veure al Teatre El Jardí de Figueres fa pocs mesos, amb un muntatge, La bellesa del cigne, amb referències a la diversitat i inclusivitat. D'altra banda, també s'ha programat una Gala de Dansa, Ballet Under Stars, on ballarà la guanyadora del primer Carmen Mateu Award. Serà aquest un muntatge d'homenatge "a les dones i, sobretot, a Carmen Mateu".

L'òpera i la lírica, però, seran l'altre punt fort del Festival, com ho ha estat sempre i més els darrers anys. El 24 de juliol es podrà escoltar a "una de les veus més belles després de Pavarotti", com diu la crítica. Es tracta de Benjamin Bernheim qui actuarà a l'església del Carme. També s'ha previst l'Òpera Folowers, als jardins, una "proposta fresca i molt pensada pels joves". Amb l'interès que té el Festival pel Barroc, s'ha previst la cantata pastoral de Haëndel Aminta e Fillide, també a l'església del Carme.

Dins el cartell també brillen dos noms propis. Es tracta de Rufus Wainwright, que actuarà en solitari el 24 de juliol, i Sílvia Pérez Cruz que arriba amb Farsa, el 31 de juliol, un espectacle on la cantant "dialoga amb altres disciplines".

El Festival també manté en cartell la celebració del Campus Peralada on ja han participat 1.500 joves. També, com la resta d'edició, es dedica a la dansa sota la coordinació de Jordi Ferreiro. A més a més, el Festival també desplegarà dues exposicions. La primera dedicada a l'autor del cartell d'aquesta edició, el fotògraf Jordi Bernadó, Què en sap la bellesa del temps, i la segona L'Òpera Cuina.

Les entrades per gaudir d'algun dels espectacles d'aquest estiu es posen a la venda a partir del dia 26 de maig des de la web del mateix Festival. Els preus s'han mantingut malgrat que, com diuen els organitzadors, els costos s'han triplicat, ja que els aforaments s'han hagut de reduir i, a més, adaptar-se a les exigències Covid. En aquest sentit, rere les decisions de seguretat s'ha demanat consell al doctor Miquel Llobet i al mateix doctor Trilla de l'Hospital Clínic de Barcelona.