Després del ple assolit el passat dissabte pel Mag Lari al Teatre Municipal de Roses, l’escenari del teatre rosinc es prepara ja per acollir aquest divendres 21 de maig un dels grans grups d’èxit del panorama musical del país, Buhos, que presentaran a Roses el seu espectacle Teràpia Col·lectiva, del qual ja estan esgotades totes les entrades.

Amb Teràpia Col·lectiva, el grup presenta un projecte que mai havia fet abans, lluny de festivals, multituds i places majors. Els auditoris són l´espai escollit per proposar un format on la música centrarà l´espectacle, però també el teatre en formarà part. Buhos es reinventen i presenten una obra musical inèdita a travès d’un espectacle catàrtic on els flamants i esperats nous temes de la formació i els seus grans èxits prenen noves dimensions sota la direcció de l'Albert Pla.

Una obra de teatre musical amb crítica social, humor i sàtira, on el contacte directe amb el públic i la contínua improvisació faran d'aquest espectacle una experiència única i irrepetible, demostrant un cop més que la cultura és segura i que els artistes aposten per nous formats per tal de seguir fent música. Com el seu propi nom indica, es pretén fer Teràpia col·lectiva, tant per part dels artistes com pel públic.