Una de les principals funcions de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni arqueològic és la difusió de la recerca. Per assolir aquest objectiu la càtedra -en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses i la Fundació Girona Regió de Coneixement (i el 2018 i 2019 la Fundació AGBAR)- ha impulsat, des de l’any 2018, tot un seguit de publicacions destinades a donar a conèixer, a diferents nivells, la recerca que s’està desenvolupant en l’àmbit de l’arqueologia medieval i moderna a nivell nacional i internacional.

En aquest context el mateix 2018 es va iniciar l’edició de de la col·lecció Guies del Patrimoni Cultural de Roses, una col·lecció de breus guies visuals destinades al públic no expert interessat en el patrimoni. L’objectiu és el de donar a conèixer el patrimoni arqueològic de Roses, tractant de forma individualitzada els diferents espais, jaciments i monuments. Les guies s’estructuren a partir de capítols curts, amb un ús del llenguatge i dels conceptes rigorós però de fàcil comprensió i amb una important potenciació de l’aparell gràfic i es publica en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès).

Els dos primers volums es varen dedicar respectivament al Monestir de Santa Maria de Roses i El castell de la Trinitat. El tercer volum La Ciutadella com espai urbà es dedica a un aspecte que tot sovint ha estat passat per alt per la historiografia i, fins i tot per molts visitants, com és l’estructuració interna de la fortalesa moderna, la distribució i forma dels edificis i espais construïts al seu interior a partir del s. XVI i que es relacionen directament amb la funció militar d’aquest espai i la seva coexistència amb la vila medieval.

A la guia es dedica un primer bloc una contextualització centrada en la funció d’aquesta mena de fortaleses, als problemes que plantejava la seva construcció i a la difícil convivència entre una fortalesa militar i una població civil que va quedar encotillada al seu interior. El segon bloc està destinat a la presentació i descripció dels principals edificis, com l’arsenal, els quarters d’infanteria, l’hospital.... Finalment el tercer bloc està destinat a l’abandonament de la fortalesa i als usos que es dona actualment a aquest espai reconvertit en un important valor patrimonial actuals com a important actiu patrimonial.

Aquesta guia tindrà la seva continuació amb el quart volum -en preparació- que es dedica a la presentació dels elements defensius de la fortalesa i la seva evolució.

La col·lecció de Guies no és l’única publicació impulsada des de la Càtedra. Així, el mateix any 2018 es va crear la revista RODIS. Journal of Medieval of Postmedieval Archaeology. Es tracta d’una revista on-line d’arqueologia que, amb un enfocament multidisciplinari, se centra en l’arqueologia medieval i postmedieval en un sentit molt ampli, tant temàticament com geogràficament. El seu objectiu és la divulgació de treballs de recerca originals i inèdits, que aportin noves dades o metodologies que ajudin a millorar la investigació en aquest àmbit del coneixement.

La revista s’estructura en dos grans blocs. El primer, anomenat dossier, inclou articles que fan referència a una mateixa temàtica —relacionada amb els diferents seminaris que organitza la mateixa càtedra— que, tanmateix, pot ser tractada i estudiada de diferents maneres, responent al caràcter multidisciplinari de la revista. El segon bloc, anomenat “Varia”, és de temàtica lliure dins del gran àmbit d’estudi de les arqueologies medieval i moderna

Enguany s’acaba de publicar el tercer número de la revista, amb un dossier dedicat a La casa urbana al nord-est de la Mediterrània en època medieval i moderna on es presenten estudis d’investigacions desenvolupades a diverses ciutats de Catalunya, França i Itàlia.