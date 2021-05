La bona acollida per part del públic del muntatge 'La Gavina' de La Funcional Teatre ha fet que la companyia hagi decidit ampliar funcions, ja que totes les ja programades tenien totes les entrades exhaurides. Així es preveu fer-la també el dijous 3 de juny a les 8 del vespre i el diumenge 6 de juny a les 6 de la tarda. Les entrades es poden adquirir a través del web del Casino Menestral, just l'espai on es fa la funció.