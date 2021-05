Blaumut presenta en directe els temes del seu últim treball discogràfic, 0001, aquest dissabte al Teatre Municipal el Jardí, a les nou del vespre. Aquest concert forma part de la «Gira 0001», que representa la posada en escena del darrer disc del grup, que es va publicar el mes de febrer de 2020 i no es va poder presentar al públic a causa de la Covid-19.

Aquesta gira durà al directe, finalment, aquestes cançons tal com les van concebre, amb un espectacle que segueix la línia conceptual de l'àlbum tant a escala sonora com de posada en escena. Blaumut farà ús de tota la seva artilleria instrumental per vestir les cançons en una experiència única.

El quart disc d'estudi de Blaumut és un projecte ideat com una peça conceptual, amb cançons que parlen de l'ésser humà, vorejant-ne la part racional, emocional i física. És el quart disc d'estudi de Blaumut després d'Equilibri, l'èxit debut amb El Turista, i la confirmació amb El primer arbre del bosc.