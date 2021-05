El cantant Joan Dausà ha exhaurit les entrades de quatre dels sis concerts de presentació del nou disc que farà a Empúries aquest estiu i només queden un miler de localitats per les altres dues actuacions. Es tracta de l'esdeveniment 'Respira: Un concert, una festa, una experiència', que oferirà sis nits de concerts (24, 25 i 26 de juny i del 2 al 4 de juliol) a la ciutat greco-romana.

En total, s'han venut 6.500 de les 7.500 entrades disponibles i només en queden per als dies 24 de juny i 4 de juliol. Els assistents podran escoltar en exclusiva -perquè el cantant no oferirà més concerts aquest estiu- algunes de les lletres que formaran part del seu quart treball, que presentarà a la tardor.

Un espai escènic d'excepció i noves cançons. Aquests són els ingredients principals del festival 'Respira', ideat per l'artista Joan Dausà i organitzat per Promo Arts Music. Se celebrarà a la ciutat greco-romana d'Empúries i, tot i que inicialment, s'havia concebut amb quatre actuacions, finalment, Dausà oferirà sis nits de concerts. L'èxit de convocatòria va ser tal que en només 48 hores es van exhaurir les entrades per a quatre de les sis actuacions i, a hores d'ara, només en queden un miler de disponibles per a les nits del 24 de juny i el 4 de juliol.

Amb aquest teló de fons, Dausà oferirà en primícia algunes de les cançons del seu últim treball, que presentarà a la tardor i que vol ser una mena de "celebració de que això ja s'està acabant". De fet, el cantant ha explicat que inicialment concebia el disc amb un seguit de cançons festives però que la irrupció de la pandèmia el va fer adonar-se que calia un gir. "És un disc que ve a sumar cançons potents al directe i treure una mica la ràbia d'aquest any", ha explicat Dausà.

Dausà va tancar la seva gira d''Ara Som Gegants' a finals de 2019, i va ser aleshores quan va anunciar que necessitava una aturada per agafar aire i compondre cançons per al nou disc.

Un espai 'Village' amb DJ

Un espai 'Village' amb DJA banda dels concerts, l'esdeveniment acollirà un espai Village on abans i després de les actuacions el públic podrà degustar la gastronomia empordanès o veure una copa de vi, de cervesa o fer un còctel. A més, l'espai comptarà cada nit amb l'actuació d'un DJ que tancarà cadascuna de les sis vetllades programades.

L'alcalde del municipi, Víctor Puga, ha destacat el vincle "innegable" de Dausà amb l'Escala i ha assegurat que el festival servirà "no només per diversificar l'oferta lúdica sinó també per anar guanyant pes amb la marca vinculada a la cultura i al patrimoni". "Durant uns dies serem el focus musical del país", ha assegurat Puga.

Per la seva banda, el director de Promo Arts Music, Xavier Pascual, ha explicat que se seguiran totes les mesures contra la covid-19 i ha tornat a reivindicar que la cultura és "segura".