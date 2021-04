Max Pérez obté un premi dels Amics de l'Art Romànic per un estudi sobre Deulofeu

El filòsof figuerenc Max Pérez ha estat reconegut amb el premi que atorguen anualment els Amics de l'Art Romànic, secció de l'Institut d'Estudis Catalans, amb motiu de Sant Jordi, per una investigació sobre Alexandre Deulofeu i l'art romànic. El guardó, consistent en un diploma i 900 euros, també suposa la publicació de l'estudi a la prestigiosa revista d'art medieval Lambard.

Aquest estudi té el seu origen en una conferència que va impartir a Palau-saverdera el febrer del 2020 amb motiu del Jubileu. Hi parlava dels vincles entre Deulofeu i Sant Pere de Rodes. Durant el tancament pandèmic, Pérez va decidir ampliar-la abordant l'interès del filòsof pel monestir i, per descomptat, pel romànic empordanès que ell, certament, va ajudar a redescobrir. «Quan fa la Matemàtica de la Història, Deulofeu estudia la història de l'art de totes les cultures i arriba a la conclusió que el romànic neix a l'Empordà i que l'origen de tota la cultura occidental moderna era aquí», diu Pérez. Així va escriure 'L'Empordà, el bressol de l'art romànic' (1961), un llibre que després es convertirà en una trilogia. El treball, diu Pérez, serveix per reivindicar el que Deulofeu va aconseguir: demostrar el gran valor que tenia aquest patrimoni, que «ell va trobar destrossat» –i com podia convertir-se en un model alternatiu de turisme per a la comarca tal com va defensar en unes jornades que impulsà el 1963, en ple franquisme. «Deulofeu és també qui s'inventa Sant Pere de Rodes com a patrimoni nostre», afirma el filòsof, que tampoc s'oblida, en aquest treball, de dues figures importants, com Sebastià Delclòs, Pitruc, que tractà amb Deulofeu, i Joan Badia i Homs. «Els considero una mena de deixebles seus», afegeix.