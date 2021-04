«Wasa en cabina» aterra amb gran èxit a Figueres

La Wasa Corporation va estrenar el seu nou espectacle «Wasa en Cabina» el dissabte 24 d'abril al vespre al teatre de La Cate de Figueres.

Després d'un any i dos mesos sense pujar als escenaris, la banda va demostrar que seguia en plena forma. A més, la nau «wasera» va tenir uns nous tripulants,«els aspirants a astronautes» del jove grup Aytray, que amb molta energia van fer aixecar el públic amb els seus temes.

JORDI CALLOL

El grup de versions nascut el 2018, la Wasa, va descarregar la seva disbauxa amb cançons de tota mena, des d' una versió més moguda de la mítica havanera «El meu avi», passant per «Vine a la festa» d'Els Pets, «Salta» de Tequila, fins a arribar a un dels grans hits d'Alaska, «A quién le importa».

També hi va haver temps per la reivindicació, fent un crit dient que la cultura és segura, i és que el concert es va desenvolupar complint totes les mesures sanitàries: presa de temperatura i desinfecció de mans abans d'entrar, distància i mascaretes. Sens dubte un concert molt necessari per a la salut mental de tots els assistents, que durant dues hores van gaudir, cantar, saltar i recordar aquells temps en què podíem anar a un concert de festa major. Visca la música i visca la cultura.