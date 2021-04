El Museu de l'Empordà presenta "Tura Sanglas i Rosa Tarrats, un diàleg artístic. Subjectivitat de la matèria, poètica de l'objecte"

El Museu de l'Empordà (ME) presenta una doble exposició dedicada a l'obra de les artistes empordaneses Tura Sanglas i Rosa Tharrats, procedents d'Ordis i Cadaqués respectivament. Es podrà veure a partir d'aquest dissabte 24 d'abril i fins al 12 de setembre, a la primera i segona planta del ME de Figueres.

A través d'un diàleg artístic entre ambdues creadores es confrontaran una sèrie d'obres recents –2017/2020– caracteritzades per la mirada experimental, eclèctica, sensible i original de les seves creadores, plenament emmarcada en les dinàmiques de creació contemporànies.

Aquestes joves artistes altempordaneses comparteixen una visió de l'art que s'identifica en l' atenció als materials i en la interdisciplinarietat –ambdues cultiven i combinen tècniques com l'assemblatge artístic i el dibuix, la pintura, l'escultura o l'art tèxtil–, centrant el seu treball artístic en l'objecte i la matèria –tant en la seva vessant natural com artificial– amb els que creen un art objectual on s'hi reforça l'aspecte més sensorial, líric i subjectiu. Tot demostrant una predilecció pels processos creatius artesanals i per l'hibridació de materials alterats mitjançant el treball manual, les metàfores, al·legories i idees que s'accionen a través de la manipulació artística de l'objecte i la matèria conformen una poètica de l'objecte que ofereix ecos visuals i paral·lelismes lúdics entre forma i llenguatge.

El Museu de l'Empordà es marca una sèrie d'objectius amb aquesta exposició. En primer lloc, i alineat amb les finalitats del projecte de direcció del ME, vol donar a conèixer i posar en valor dues artistes emergents amb àmplia projecció nacional i internacional vinculades a l'Alt Empordà.

Aquesta exposició pretén anar més enllà que mostrar l'obra de Tura Sanglas i Rosa Tharrats. Proposa bastir-ne un discurs al voltant que serveixi d'estudi de la seva obra i de mitjancer amb el públic a través d'un diàleg artístic. L'objectiu és mostrar el treball més recent de les artistes tot assenyalant la rellevància conceptual de les seves propostes a partir d'idees potencialment creatives com son les de procés, sincronicitat, transformació, interacció, recol·lecció, deconstrucció i simbiosi, abordant temes sempre actuals i urgents com ara el cos, la naturalesa, la subjectivitat, les emocions i les percepcions personals d'un mon complex.

L'exposició pretén també instaurar un doble diàleg: el que s'establirà entre les artistes i les seves obres, i el que implicarà a l'espectador de l'exposició, o un dialogar amb les imatges en la mateixa dinàmica de l'associació lliure, com un exercici alliberador i potent amb un alt significat personal. Adoptant un rigor experimental i contemplant aspectes com ara el procés creatiu, l'estatut de les coses i el component performatiu, el treball de caire instal·latiu de Sanglas i Tharrats relaciona de manera extraordinària l'espai per a la seva exhibició, i fomenta una implicació en la corporeitat que col·loca l'espectador en un lloc paradoxal; un sistema obert que admet diverses disciplines en una conjunció metodològica, capac d'unificar camps estètics i formals que s'han mostrat tradicionalment separats.



Tura Sanglas (Ordis, 1992)

L'aprenentatge artistic l'ha fet a l'institut Alexandre Deulofeu de Figueres, a casa amb la seva mare pintora (Carme Sanglas) i a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, cursant un Màster de producció i recerca artística. Va fer una estada a la Universitat de l'Oest d'Anglaterra, a Bristol.

A Tura Sanglas l'interessen materials i objectes de tota mena i empra tècniques diverses, amb les que desplega un treball artístic heterogeni i de caire conceptual. D'aqui rau la diversitat d'estils i disciplines que utilitza per realitzar una obra personal, subtil i delicada com la seva. Les vivències personals, el propi cos i l'entorn constitueixen les fonts d'inspiració més immediates, aixi com l'estudi del treball d'artistes que admira: Louise Bourgeois, David Hockney, Carme Sanglas i Adrià Ciurana. Sigui a partir del dibuix, la pintura, l'escultura o la instal·lació, Sanglas exerceix una reflexió sobre el desdoblament que es produeix entre la realitat i la imatge representada per l'art. Sota una aparent austeritat formal que res té a veure amb la senzillesa, cada obra és fruit d'una elaborada meditació que aborda un ampli espectre d'emocions.

A raó dels paral·lelismes lúdics que estableix entre forma i llenguatge, i les metàfores visuals que s'inclina a accionar a través dels objectes artístics, Tura Sanglas crea unes obres conceptualment contundents que sovint al·ludeixen al cos humà com a matèria, lloc i memòria. Emprant formes i línies gairebé sense color, l'artista practica un l'aïllament estàtic de la forma i una síntesi poètica de la composició, expressant dialècticament la fragilitat – forca de la imatge: ara reflexe especular entre presència i absència, ara document visiu de l'empremta i el rastre. Instigant la mirada activa de l'espectador, aquesta es troba immersa en el joc i el domini d'un espai tan real com simbòlic, que es fa més patent en tot objecte-escultura relatiu a la corporeïtat. La mirada i el pensament de Tura Sanglas ens aboquen a qüestions que escruten l'"ànima femenina", potenciant-ne les contradiccions, la forca i la seva fragilitat.



Rosa Tharrats (Barcelona, 1983)

Nascuda a Barcelona el 1983, actualment té la seva base a Cadaqués. Va estudiar Disseny gràfic a l'escola Elisava i Disseny de moda a l'Instituto Europeo di Design de Barcelona. Amb la seva tesi va obtenir el 2007 el Premi de Dissenyadors Emergents de Catalunya, a partir del qual va crear la seva propia marca de roba: Crommorc. El seu treball ha estat publicat en nombrosos mitjans com Vogue, Dazed and Confused, LaVanguardia o El Pais. Col·labora habitualment amb el cineasta Albert Serra (amb qui ha guanyat tres premis Gaudi), l'artista Donna Huanca o l'escriptor Gabriel Ventura.

L'obra de Rosa Tharrats parteix d'una visio interdisciplinar que abarca des de la moda fins a les arts visuals. La manipulacio creativa de peces de roba s'entrellaca amb la investigacio dels patrons i les sincronicitats de la naturalesa, on els resultats artistics mostren la interrelacio entre allo mineral, vegetal i industrial. En aquest ecosistema hibrid de teixits, textures i substàncies, on tot és susceptible de ser deformat, canviat i elevat a un nou estadi vital, Tharrats hi articula conceptes potencialment creatius com ara la transformacio, la simbiosi, el procés i la recol·leccio. El seu és un treball artistic horizontal entre vida microscopica i macroscopica, que recerca l'equilibri, encara que subtil i precari, dels materials, com també el contrast entre allo sensitiu o vaporos i l'abrupte; l'artista creu que els objectes, naturals o artificials, ens interpel·len, establint relacions orgàniques amb nosaltres, rao per la qual l'obra proporciona a la mirada una perspicac narrativa de les sensacions i una psicologia dels objectes.

Mitjancant un formalisme sofisticat, Tharrats crea assemblatges escultòrics a partir de diversos materials; les composicions transmeten significats multiples i de maneres inesperades, com si estiguessin dotades d'ànima; els objectes poseeixen una espècie d'aura que interactua amb la percepció humana. L'artista recull, assimila i reconstrueix els objetes i les vides (materials com per exemple esponges, sabates, teixits, pigments, catifes o pedres), a base de referencies extretes de vàries fonts (la influencia de dones artistes com Hilma af Klint, Ulla von Brandenburg, Joan Jonas i Isa Genzken), que adquireixen noves capes de sentit.



Laura Cornejo Brugués

Doctora en Historia de l'Art amb mencio europea per la Universitat de Girona, és una comissària independent, docent, critic d'art i agent cultural, amb una trajectoria professional que es desenvolupa entre Catalunya i Itàlia. Comissària resident del Centre d'Art Les Bernardes de Salt, és també docent col·laboradora d'Historia de l'art i de la fotografia, de Gestio cultural i de Teoria de l'art a les universitats UB, UOC i Fundacio UdG.

Com a critic d'art imparteix conferencies i escriu assajos per a catàlegs d'exposicions personals i col·lectives, havent publicat nombrosos articles en revistes d'art contemporani. Membre del comite cientific de "Milano World Arts Map" –plataforma dels artistes internacionals de Milà– i membre de la junta de l'associacio dels Amics del Museu d'Art de Girona, exerceix d'art consultant, desenvolupant projectes de recerca per a museus, i d'art promoter per a institucions d'art publiques i privades. Havent treballat en projectes per a la Biennal de Venecia i l'Expo' de Milà, es dedica a la gestio artistica i al comissariat per a galeries i fundacions d'art, concursos creatius i mostres personals i col·lectives, nacionals i internacionals.