L'alumnat de l'escola de Bàscara llegeix un conte a la gent gran del poble

Entorn la Diada de Sant Jordi, l'escola Joan Reglà de Bàscara ha impulsat la iniciativa "Vols que t'expliquem un conte?". A través d'aquesta, els infants han pogut posar en pràctica valors com l'empatia, el reconeixement i el respecte per la diversitat.

Aquesta iniciativa sorgeix de la voluntat de l'equip de mestres d'acostar els infants a les àvies i els avis de l'escola i del poble a través d'una activitat literària. En un any on les portes dels centres educatius estan més tancades que mai, propostes com aquesta permeten seguir mantenint el contacte intergeneracional que tants beneficis produeix. Un cop iniciada la difusió d'aquesta iniciativa tant a les famílies de l'escola com a les àvies i avis de la Llar del Pensionista del poble, ràpidament moltes persones van mostrar interès per participar-hi.

A les aules els infants, motivats per la proposta, van escollir un conte adequat per poder ser llegit per telèfon i van anar preparant-ne la lectura. Durant la setmana de la Diada de Sant Jordi i la següent, els infants de 2n, 3r, 4t i 5è estan trucant a aquests avis i àvies per explicar-los el conte i conversar-hi una estona. La iniciativa està essent molt ben valorada per part de tota la comunitat educativa. En vistes de l'èxit, es plantegen fer-la de manera regular en aquestes dates.