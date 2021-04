Un viatge iniciàtic de tres joves pel cor de l'Àfrica

Jaume Torrent defineix 'Operació Shangó. La travessa del desert' (Cal·lígraf) com «una novel·la basada en fets reals», fets que van succeir fa cinquanta anys i que l'han obligat a ficcionar, a reconstruir i imaginar converses entre els protagonistes, un dels quals és, evidentment, ell mateix. El llibre narra un viatge iniciàtic que va fer l'autor l'estiu del 1970 al costat de dos amics més descobrint el cor del continent africà en uns moments d'ebullició social i grans canvis.

Va ser durant el confinament que Torrent va topar-se amb una carpeta amb papers que custodiava. Havia pertangut a un d'aquells companys amb els quals va fer el viatge i que havia mort feia uns anys. «Hi havia quatre folis i algunes fotografies que recollien la travessa del Sàhara força esquemàtica, per on vam passar, la gent que vam trobar», explica l'autor qui es va animar a recuperar-ho a partir d'aquelles notes. La idea era fer-ne una mena de diari reconstruint aquells mesos i les passes fetes travessant el desert algerià fins a Mali, després al Níger, Burkina Fasso, el Senegal, Mauritània, entre altres. Les fotos, diu, el van ajudar, així com algunes anècdotes o situacions que recordava haver viscut. També les postals que ell mateix va enviar als seus pares durant la travessa.

«Sis mesos abans del viatge, jo havia estat dos anys al Sàhara fent la mili i em vaig quedar fascinat i enamorat del desert, amb ganes de tornar-hi», rememora Torrent qui aleshores havia conclòs la carrera de dret. Era un temps, a més, molt visceral i convuls amb «totes les revolucions de la nostra joventut encara vives: el Maig francès, la independència d'Algèria i de tota l'Àfrica francòfona, i tot de presidents que eren mites per a nosaltres». Amb aquest rerefons i l'esperit de la joventut van emprendre el camí. El llibre, doncs, vol ser això, un mirall de les vivències «d'uns joves que volíem canviar el món i que ens crèiem capaços de fer-ho».

'Operació Shangó' ha estat per a Torrent com un segon viatge, molt més còmode que aquell primer, encabit dins un altre viatge. «Escriure'l em va servir per fugir de la crua realitat del confinament, em feia estar viu, tenir il·lusions, va ser com una teràpia», confessa.





