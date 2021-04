Emotius retrats d'un món perdut i misteriós

Ja fa temps que l'editorial Efadós va iniciar la col·lecció «Catalunya desapareguda», una sèrie de llibres de fotografies de col·leccions particulars i arxius públics que proposen un salt al passat. D'un any ençà han aparegut quatre volums nous dedicats a l'Alt Empordà: Roses, Castelló d'Empúries, Cadaqués i Agullana.

Els historiadors i arxivers Josep Maria Barris i Pol Messeguer, autors de 'Roses desapareguda', recorden que «la fotografia ha permès que els canvis constants i inevitables quedin registrats en la memòria col·lectiva». Les imatges escollides, moltes d'elles inèdites, dividides entre la vila, el mar i el territori, retraten «una Roses protagonitzada per pescadors, pagesos i petits botiguers, gent treballadora i humil, alegre i amb un punt de despreocupació vital, molt sana i necessària».

De 'Castelló d'Empúries desaparegut' s'han fet càrrec l'arxivera Marisa Roig i el fotògraf Manel Puig. El llibre inclou unes dues-centes fotografies que ens acosta a la història més recent de la vila. Les imatges de diferents racons i espais permeten fer un salt enrere i recordar aquells que els van viure. A la resta els permet entendre els canvis que s'han produït: l'evolució urbana o la transformació del paisatge que l'envolta.

'Agullana desapareguda' ha estat coordinada per l'historiador de l'art Enric Tubert, que proposa «un passeig per l'entremat urbà i pels masos, veïnats i ermites». Amb pròleg de Rafel Nadal, inclou cent setanta imatges del segle XX fins als anys 60 i 70 del fons del mateix Tubert i de col·leccions de postals i de famílies que han volgut compartir-les. Moltes són inèdites i altres de grans fotògrafs com Lluís Maria Vidal, Antoni Tolrà Viazo i L. Roisin.

A 'Cadaqués desaparegut', l'arxivera Èrika Serna i Josep Vila ressegueixen els canvis soferts pel poble, Portlligat i el cap de Creus el darrer segle. El turisme de masses i la manca de respecte alteraren «un entorn mal comunicat per terra i per mar, que era patrimoni de la gent del lloc». Tot i això, encara conserva «un pòsit de màgia i misteri». És el vell Cadaqués.

