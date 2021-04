El pintor Jordi Pagès dona forma a les veus de tres poetes de Cadaqués

Clementina Arderiu (1889-1976), Rosa Leveroni (1910-1985) i Quima Jaume (1934-1993) pertanyen a tres generacions diferents però, alhora, encarnen «tres baules d'una genealogia literària femenina molt sovint invisibilitzada». Rosa Ardid i Caterina Riba –neta de Carles Riba– han fet el pas de recuperar les seves veus en el volum 'Tres poetes de Cadaqués', inclòs dins la col·lecció Culip de Llibres del Segle. Com a colofó, l'artista Jordi Pagès ha pres els seus mots per inspirar-se i crear la sèrie pictòrica 'Blau Blaua' que il·lustra les pàgines delicades d'aquesta antologia.

Admeten les curadores de l'edició que l'objectiu del llibre és, sobretot, «estimular noves lectures de la seva obra i renovar la presència d'aquestes poetes a les lletres catalanes». Així també ho creu Pagès qui es va sentir totalment seduït per aquestes veus després de descobrir-les. Va ser la mateixa Caterina Riba qui el va convidar a il·lustrar el volum. Segurament va tenir en compte la seva sensibilitat, com Pagès anteriorment ja havia cercat la inspiració del seu pinzell en els mots dels altres poetes i, per descomptat, el vincle amb Cadaqués, on l'artista té el seu segon taller.

«Quan vaig llegir-les em vaig sentir colpit. El mar, el paisatge modelaven les seves històries», explica. Per això no va dubtar a l'hora de triar el blau Cadaqués, «un color de referència» que l'atrau, per centrar aquesta nova sèrie integrada per vint-i-cinc obres. Primer en collage, la seva tècnica preferida, i després en acrílics i cal·ligrafia. Totes aquestes obres ara s'exhibeixen al Vitel·la-Espai Fòrum de Palafrugell fins al 25 de maig. Tot seguit, el 29 de maig s'instal·larà a la galeria Patrick J. Domken de Cadaqués, on també es presentarà el llibre. «És on pertoca fer-ho perquè és un llibre molt cadaquesenc, vinculat al poble i a tres dones magnífiques que van escriure poemes realment emocionants», diu Pagès. Ell es declara devot lector de poesia. «M'hi trobo molt a gust amb ella, és una font d'inspiració», reconeix. Ho ha fet a partir dels mots de poetes vius, com Enric Casasses, i morts, la majoria catalans, però també clàssics com Baudelaire.





Clementina Arderiu, Rosa Leveroni i Quima JaumeIl·lustrat per Jordi PagèsLlibres del Segle194 pàgines - 18 eurosConsulteu tota la informació de Sant Jordi, aquí