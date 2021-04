Marc Testart desgrana amb emoció el llibre «Una vida rere l'altra»

Davant dels sotracs de la vida, un només pot agafar forces i tirar endavant, costi el que costi. L'acceptació i la superació han estat dues qualitats que ha sabut demostrar el periodista i company del Setmanari de l'Alt Empordà, Marc Testart (Torroella de Fluvià, 1975), després que una operació d'esquena el posés, ara ja fa tres anys, entre la vida i la mort. Fruit d'aquella sotragada «possiblement la més forta que li ha donat la vida amb quaranta i escaig anys» tal com diu el seu amic i company de mil batalles professionals i personals, Víctor Perxés, al pròleg del llibre, neix Una vida rere l'altra, publicat dins la col·lecció Norfeu de Brau.



Es tracta del primer llibre de l'autor que li ha servit com a teràpia per reconnectar amb els seus records, des de la infància fins al moment actual: «Va ser una manera de refrescar la memòria. Mai m'hauria pensat que recordaria coses de quan era petit, de la manera com vaig sortir de l'hospital». Durant més de 25 anys ha omplert pàgines de la premsa escrita comarcal i ara, per primer cop, ha plasmat les seves vivències i la seva trajectòria professional en un llibre, «fent un recorregut per noms propis de persones que l'han acompanyat en el camí» va remarcar la periodista Mairena Rivas en la presentació, dissabte passat, a la Sala de Ball de Torroella de Fluvià, el poble que l'ha vist néixer i créixer. També va ser-hi present l'alcalde del municipi, Pere Moradell.





Amb emoció continguda, el periodista va revelar alguns episodis de la seva autobiografia: «Després de molt esperar, l'he pogut presentar davant dels veïns del meu poble. Em va fer molta il·lusió, que hi hagués tanta gent, a la sala. Hi he viscut molt bons moments, a Torroella, i desitjo continuar-ne vivint» sentencia.