Joan Carles Subirats: «M'ha ajudat a encarar el càncer amb la màxima naturalitat»

Al llibre A dos pams del cel. Dietari d'una superació, el psicòleg llançanenc Joan Carles Subirats relata la seva lluita contra un càncer limfàtic. És un relat íntim emotiu i sobretot encoratjador: «Ens trobem amb diferents entrebancs al llarg de la vida, i no només parlo d'una malaltia com el càncer, i encara que costi molt sempre s'ha de trobar la part positiva de les coses i les formes de com encarar-ho, el millor és acceptar la situació com més aviat millor».

Precisament des de la positivitat i l'esperança neix la primera publicació de l'autor publicada per Brau on ha volgut relatar en primera persona el seu dia a dia i com li canvia la vida per complet i de forma inesperada tant a ell com al seu entorn més proper. «El llibre ha sorgit d'una forma natural, és una història de contrastos, que descriu situacions de moments molt emotius i plens de sentiments contraposats amb situacions còmiques i divertides» que submergeixen el lector en una lectura que enganxa des de principi a fi.

Pocs dies després de veure la llum, ja s'havien esgotat els primers 500 exemplars, explica l'autor, sobrepassat per l'acollida, i ja se n'ha fet una reimpressió perquè el llibre estigui a l'abast del públic per Sant Jordi. Al matí estarà signant llibres a la plaça Major de Llançà, a partir de les quatre de la tarda a la Copa de Girona i, a partir de les set de la tarda, a la Rambla de Figueres: «Vull viure l'experiència, no m'esperava tanta bona acceptació, però A dos pams del cel m'ha situat en un núvol» relata l'escriptor.

Va ser el 22 de febrer de 2019, quan comença la quimioteràpia, que Subirats es posa a escriure un dietari que ara ha convertit en llibre «el tema en si toca a molt i molta gent perquè, malauradament, aquesta malaltia directament o indirecta està a totes les cases i pot ajudar a molta gent» assegura. «La lluita contra la malaltia continua», però el llibre es tanca amb un final improvisat: «Vaig estar 39 dies ingressat a l'hospital per la Covid i també ho explico».

Subirats és psicòleg de professió, el que considera que li ha donat un cert avantatge a l'hora d'encarar la malaltia: «Ho vaig fer amb la màxima naturalitat i això ajuda, al final, malauradament, serà el que serà, però ser positiu et facilita gaudir i viure el moment que és el missatge del llibre». L'obra es va presentar fa pocs dies al seu poble natal en un acte que va estar carregat d'emotivitat.

La publicació té fins benèfics: una part de la seva venda anirà destinada com a donatiu a la Fundació Oncolliga que aviat obrirà una delegació de la fundació a Llançà.