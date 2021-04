L'Aplec de Figueres es farà al Teatre en format concert i s'estrenaran set sardanes

La presidenta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres, Montserrat Mauné, tenia molt clar que la ciutat no es podia quedar sense Aplec. També que no es podia fer a La Cate perquè ja, en els concerts que programen regularment, la sala se'ls ha quedat petita. Així, l'Aplec es farà, en format concert, el 15 i 16 de maig al Teatre Municipal i tocaran les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Montgrins, cadascuna amb el seu propi director. Durant els dos concerts dobles s'estrenaran set sardanes, dues de les quals del mestre figuerenc Jaume Cristau i d'altres compositors empordanesos com Joan Vila Safont, Joaquim Hostench i Joan Puig, així com d'altres punts de Catalunya com Josep Antoni López i Sigfrid Galbany.

Traslladar l'Aplec al Municipal amplia l'aforament passant de les 144 localitats, permeses a La Cate, fins a les 450 del Teatre. Novament serà en format concert, com ja es va fer l'any passat. Mauné remarca que ells no han dubtat a tirar-ho endavant tot i que altres agrupacions gironines han preferit renunciar als seus aplecs, com és el cas de Roses. «És l'opció més fàcil, anul·lar», diu tot afegint que el Foment s'ha compromès amb els socis i amb els músics i que ja té totes les cobles contractades fins a final d'any.

Mauné explica que cada vegada el Foment té més socis. El darrer any, per exemple, van aconseguir-ne cinquanta-sis de nous. Són, principalment, «gent jubilada» que els agrada la música i que han vist, de cop i volta, reduïda la seva activitat social. «Tenen ganes de sortir i les sardanes són un al·licient», reconeix. Els socis paguen 25 euros a l'any i disposen d'avantatges. En el cas de l'Aplec, per exemple, tindran entrada gratuïta i preferent. Els que no siguin socis hauran de pagar 5 euros.

Canals per reservar plaça

Per poder assistir a l'Aplec de Figueres, cal reservar prèviament la plaça enviant un correu a fomentsardana@gmail.com o un missatge al WhatsApp 661 173 709. La setmana passada ja havien confirmat fins a cent cinquanta persones.