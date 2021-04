El geògraf Josep Maria Panareda descobreix la bellesa de les «males herbes»

Josep Maria Panareda és geògraf i es dedica, com ell explica, a estudiar «la geografia de les plantes i els canvis de paisatge». Fruit d'aquesta passió, han nascut centenars d'articles i llibres. El darrer, editat per Brau, 'Herbes i flors de camps i vores de camins', una guia de camp didàctica i molt útil per conèixer i valorar aquestes plantes tan nombroses i en les quals tant ens fixem quan passegem però, alhora, que «compten poc», tant des del punt de vista ecològic com de la biodiversitat.

Panareda trenca una llança per elles: «Són éssers vius, que germinen, creixen, floreixen, fructifiquen i s'assequen i és un plaer descobrir-les». Sobretot quan se les ha mal anomenat «males herbes, perquè competeixen amb l'espai, l'aigua i els nutrients de les plantes que cultivem». L'autor les defineix com «plantes de molta llum, capaces d'adaptar-se fàcilment» i que «encara que les trepitgem, les pasturem o cremem sempre surten, tenen mecanismes més eficients de reproducció que les altres».

A la guia, Panareda transmet bona part dels seus coneixements incloent-hi fins a cent cinquanta-set fitxes on explicita els trets principals de cadascuna de les plantes escollides: la família a la qual pertany, l'abundància, l'altitud, la floració així com alguns dels noms amb què se les coneix. També les enllaça amb plantes similars ampliant el nombre fins a tres centes seixanta-quatre del miler que es creu que hi ha al país.

L'autor recomana apropar-se a aquestes plantes «a poc a poc, observar-les, gaudir-les» i després fer-se preguntes. Si és possible, com fa ell, es pot dur una lupa per veure-les al detall. Remarca la bellesa i curiositat, sobretot, dels fruits. «Són una meravella», assegura. Ell fa quasi mig segle que se sent subjugat pel seu estudi. Així, doncs, aquest llibre «és el resultat de lectures i experiències», però també de la voluntat de compartir el coneixement. «Els meus llibres són per tothom, l'únic requisit és que tinguis un mínim interès, sabent poc ja ho entendràs». Si encara es resisteix, ha inclòs un petit glossari amb paraules difícils.





