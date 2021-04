Joan Vergés treu a la llum el crim de l'alcalde de Llers

A molts racons de Llers encara hi ha indicis de la gran explosió de l'any 1939, quan l'exèrcit republicà en retirada va fer esclatar el polvorí de l'església. En acabar la Guerra Civil, Franco va «adoptar» el poble i va encarregar la seva reconstrucció. Però aquests no van ser els únics fets que van trasbalsar la vida dels seus habitants a causa del conflicte bèl·lic.

A la novel·la Els dos germans, Joan Vergés Pineda (Figueres, 1947) relata les vicissituds dels germans Pere i Eugeni Arolas Vergés, assassinats de manera cruel. El relat de l'autor, presentat en primera persona per Dolors, la germana dels difunts, està basat en fets i dades reals que ajuden el lector a comprendre l'entorn familiar, veïnal i social de les dues víctimes, emparentades amb les famílies Dalí, Cusí i Furtunet.

Mossèn Pere Arolas, arxiprest de Figueres, va morir afusellat al castell de Sant Ferran el 8 de setembre de 1936 al costat d'altres religiosos. El seu germà Eugeni havia estudiat medicina, va fer de periodista, escriptor i abraçava els ideals republicans, però en un gir de la vida, que Joan Vergés explica detalladament, va acabar ocupant un lloc a la guerra com a membre del Requetè del Terç de Montserrat, fent costat a les tropes colpistes del bàndol franquista.

Un cop acabada la guerra, Eugeni fou designat alcalde de Llers en representació de la Falange. Va tenir un paper destacat en la reconstrucció del poble, fins que va ser assassinat mentre tornava a peu de Figueres l'11 de febrer de 1941. «Quan els falangistes el van escollir, els van clavar un gol. Difícilment hi havia a Espanya un alcalde franquista amb el passat que tenia ell i va crear malestar a les esferes del poder de l'època», diu Joan Vergés.

Sobre Eugeni Arolas, l'escriptor destaca, en positiu, «la manera com va comportar-se amb la gent del poble quan va exercir l'alcaldia, amb tota la gent, fossin del color que fossin. Llers ho ha de tenir present com a fet històric i com a projecte de convivència en temps difícils».

Empresonat amb Dalí

Joan Vergés ofereix els resultats d'una àmplia investigació que acaba posant llum al crim comès contra l'alcalde llersenc, un personatge singular que va ser detingut el 1924 juntament amb Salvador Dalí i Martí Vilanova. Uns fets ben detallats en aquest llibre.

La presentació d'Els dos germans té lloc, aquest dijous, vigília de Sant Jordi, al castell de Llers, a les set de la tarda. Per assistir-hi, cal fer una reserva prèvia de plaça a l'Ajuntament o al 972 528 020.