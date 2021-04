Enric Casassas Simó, una vida entre la química analítica i l'alquímica poètica

Enric Casassas i Simó (1920-2000) va ser químic, professor i mestre de nombroses promocions d'altres químics, però, alhora, com moltes personalitats de les ciències, també va conrear les lletres, en el seu cas, la poesia. Casassas, però, va deixar bona part de la seva producció inèdita que, dos anys més tard, seria publicada per Llibres del Segle. L'Escala, poble on va néixer la seva dona, li dedica, amb motiu del centenari del seu naixement, la novena edició de la Cala Poètica, que se celebra aquest dissabte a les 5 de la tarda, a la Mar d'en Manassa. El mestre de cerimònies no podia ser ningú altre que el seu fill, el reconegut poeta Enric Casasses, que llegirà, juntament amb Guim Valls, poemes del pare del recull de reculls, 'A la dula vés', publicat de forma pòstuma.

Lídia Solés, directora de la biblioteca de l'Escala, institució que organitza l'acte, remarca que «el centenari va ser l'any passat, però, com que no es va fer per la pandèmia, ara ho recuperem». A l'acte, conduït per Anna Casas i amb música de Daniel Regincós, s'escoltaran poemes compilats A la dula vés, dels reculls «Les flors del torrent», «Multituds al carrer» i «Tres dijous per setmana», i altres poemes. Casassas, que percebia ciència i lletres com una unitat, va escriure sempre, però la part més important de la seva obra la va fer a partir dels 55 anys, «en una maduració artística volguda, buscada i trobada», explica el seu fill en el pròleg del llibre. «Totes les possibilitats del coneixement li interessen, des dels experiments de la química analítica fins a l'alquímia espiritual dels poemes», afegeix. Ell destaca, com a present en tota l'obra, «la consciència de poeta, la reflexió sobre la poesia, entesa com a ofici i sobretot com a valor».





