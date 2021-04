L'Alt Empordà celebra el Sant Jordi en pandèmia

Aquest any la diada de Sant Jordi torna al carrer. És cert que quedaran lluny les imatges de carrers i places plens a vessar de gent però, amb restriccions i controls, els estands de llibreters i floristes, i també d'entitats, ompliran els espais assignats. En alguns pobles, els ajuntaments han apostat per oferir activitats amb aforament reduït i, preferentment, a l'exterior.

A Figueres, hi haurà dos espais: la Rambla, on s'instal·laran vint-i-un professionals entre llibreries, editorials i floristes, i la plaça Catalunya, on s'ubicaran quaranta estands d'entitats i associacions. Les entrades estaran controlades i l'aforament, limitat. La festa, però, va començar aquest dijous 22 amb la Revetlla de Sant Jordi que la biblioteca recupera després de l'impàs de l'any passat quan es va viure en format virtual. A la Revetlla, s'ha convidat a un centenar d'autors i autores locals que han publicat el darrer any. Durant l'acte, que es va fer al Teatre a les set de la tarda, la cantautora i també escriptora Montse Castellà va oferir un concert.

Hi ha pobles, però, que durant tota la setmana han previst un programa d'activitats força intens. És el cas de Castelló d'Empúries, que recupera la idea d'un Sant Jordi amb moltes propostes al llarg de tota la setmana, amb aforaments limitats. Aquest divendres 23, Jep Gasulla interpretarà contes de dracs i cavallers, a dos quarts de cinc de la tarda. Una hora més tard, es presentarà el llibre de fotografia Castelló d'Empúries desaparegut, de Marisa Roig i Manel Puig. A les set de la tarda, a l'Hort del Convent de Santa Clara, es farà una lectura de poemes de Joan Margarit, a càrrec del Grup de Teatre Esplais i Tequatre, amb Marta Rodeja i Adrià Bardera. L'endemà de Sant Jordi, DespertaFerro interpretarà La llegenda, a la plaça de la Llotja, a les set de la tarda, i, més tard, a un quart de nou del vespre, Gemma Humet oferirà un concert al pati del Palau dels Comtes. La festa es clourà diumenge, al mateix espai, amb un concert de la cobla Sant Jordi i la cobla Rossinyolets.

A l'Escala, les parades del dia 23, a la plaça de la Sardana, es reserven als professionals, però entre aquell dia i dissabte es faran diferents propostes. Avui divendres, hi haurà un recital de poesia dels alumnes de cicle superior de l'Esculapi, a les deu del matí, i una lectura en veu alta del llibre Llegendes de pescadors i altres històries de la mar. A les cinc i a les sis de la tarda, a la Riba, es proposen tallers d'enquadernació per a infants i, a les set, dos actes: un recital musical d'homenatge a Maria-Mercè Marçal, a la plaça Víctor Català, i un concert familiar amb Lali Begood, a la plaça Univers. Dissabte, a les 5 de la tarda, a la Mar d'en Manassa tindrà lloc la 9a Cala Poètica.

A Roses, les llibreries i floristeries muntaran les paradetes per Sant Jordi a l'exterior de les seves botigues i a escala municipal es va organitzar una sessió especial de contes de Sant Jordi, ahir dia 22 a la biblioteca.

A Bàscara, han convocat un concurs de dibuix i pintura per aquest divendres 23 i la venda de llibres i roses de segona mà a benefici d'El Club dels Diamants Negres. Demà dissabte faran tallers, exposició de pintura al Pati de l'Olivera, jocs de pistes i un espectacle amb la Cia. La Bleda.

També a Ordis, l'AFA de l'escola organitza una gimcana literària lliure pel poble, la Gimcana Sant J'Ordis, del 20 al 26 d'abril.