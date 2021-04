Photocall solidari a Figueres pel viure el dia de Star Wars

Figueres celebra el dia de Star Wars amb l'organització d'un photocall solidari a favor de la Xarxa de Suport Mutu de l'Alt Empordà. L'activitat tindrà lloc el dia 1 de maig, de les onze del matí a les dues del migdia i de les cinc de la tarda a les vuit del vespre, al carrer Nou, 120 de la ciutat.

Els participants es podran fer una foto amb els personatges de la saga Star Wars a canvi d'una petita donació d'un producte sec com ara pasta, llegums, oli, llaunes de conserves, i altres productes que no es facin malbé. També són necessaris els bolquers. La Xarxa de Suport Mutu de l'Alt Empordà, nascuda arran de la pandèmia, ha arribat a implicar més de 700 persones que, de forma voluntària, han ajudat a obtenir i distribuir recursos bàsics per a la població més afectada per la crisi sanitària.