El cinema asiàtic es deixa seduir per l'imaginari creatiu d'Eudald de Juana

Després de viure una llarga temporada a Florència, l'escultor Eudald de Juana (Navata, 1988) ja fa un temps que ha tornat als seus orígens i ha obert al seu poble natal un estudi on es respira art per tots costats, compartint espai amb altres artistes convidats, un refugi de creació en comunitat envoltat de naturalesa. Fa pocs dies que ha tornat de Bèlgica on exposa en una col·lectiva a la Gallery Ysebaert i on es poden veure, fins a finals d'abril, les seves darreres escultures de bronze, una quinzena de peces, que venen del Museu d'Olot on va exposar la tardor del 2020 sota el títol Eudald de Juana y la transgresión de la forma: escultures de diferents anys, de cossos i figures humanes que són definicions exactes de com De Juana planteja el cos humà i els seus límits.

De Juana s'ha convertit els darrers temps en un dels artistes més prometedors del moment amb gran projecció internacional. Crea escultures íntimes, potents i expressives sempre a la recerca de nous horitzons. Ara l'escultor ha fet el salt al cinema. Porta els darrers dos anys i mig treballant per a una pel·lícula asiàtica que encara no s'ha estrenat: «Són set figures, que representen els protagonistes principals del film i que s'han fet especialment per il·lustrar el cartell promocional». Es tracta d'una producció d'alt pressupost amb actors de renom al continent asiàtic, «un thriller sobre la màfia xinesa que passa a una ciutat del pecat, del caos, amb un ambient nocturn i fosc» avança. L'encàrrec li ha vingut d'una productora molt innovadora a escala creativa. Després de mesos de feina, les peces ja estan a punt per viatjar fins a la ciutat de Hong Kong. Encara no hi ha data per a l'estrena, però assenyala que les obres s'exposaran el dia de la première. Sense revelar massa detalls, De Juana assenyala com «pel que fa al retrat identifiques l'actor, però el cos és molt estilitzat amb talls, formes geomètriques, simplificacions, parts abstractes, conformant una fusió singular».

Al seu taller, continua jugant amb la figura humana i ara treballa en una nova escultura Ritorno in Aria: un àngel que agafarà la solidesa del bronze, un encàrrec privat que anirà a parar al cementiri monumental de Milà, considerat un museu a l'aire lliure. «Estic creant un espai arquitectònic, un volum, un edifici, una muntanya que té forma de persona». Des del setembre passat, treballa en aquesta figura a mida natural. «La idea és presentar un personatge, aquesta noia que es despulla, que es treu la jaqueta, que dins l'àmbit simbòlic representa la vida que és tallant, és contrastada, excitant i a la vegada bonica. I contrasta amb el cos femení que és suau, eteri i levita cap al cel». Com totes les seves obres, aquesta peça parteix del seu propi imaginari, del llenguatge clàssic i naturalista portat a una contemporaneïtat «a través de deformacions, talls, formes abstractes, per exemple pel que fa a la vestimenta, ja que en aquest cas és una jaqueta simbòlica», explica.





Art amb ànima i reflexiu

Les escultures de De Juana tenen ànima, són introspectives, la majoria tenen els ulls tancats o la mirada baixa, a manera de reflexió. Presenta esquerdes, ja que l'artista vol que es vegi que el material és fang, «que es marquin les meves ditades, que quedi reflectida l'experiència del fet creatiu, són escultures pensatives, però amb un interior agitat».

L'obra té cada cop un estil més definit i personal. L'artista deixa en evidència en cada peça com juga molt amb els contrastos entre zones suaus i zones molt agressives amb talls i escissions, «cada vegada hi ha més aquest joc de contrast i a la vegada estic experimentant molt amb els colors, pinto les meves escultures amb olis i cada vegada tenen colors més vius. També hi ha un contrast entre zones orgàniques i geomètriques i això fa que l'estil sigui molt identificable, però cada peça té el seu propi món».