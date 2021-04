La Calòrica torna a Figueres amb l'obra «Els ocells»

Després de l´èxit assolit a Figueres divendres passat amb la comèdia De què parlem quan no parlem d'aquesta merda, de la Calòrica, la companyia torna aquest divendres a les vuit del vespre a la Cate, per representar Els Ocells, una versió actualitzada i basada en la comèdia grega d'Aristòfanes: un cabaret polític en clau d'humor per on desfilen personatges de tota mena i temes com la corrupció o els mecanismes de manipulació de masses.

Aristòfanes explica la història d'un atenès adinerat que, fart de la ingerència pública en els seus assumptes particulars, abandona el món dels humans i convenç els ocells de crear una nova civilització. La democràcia atenesa no ha complert encara cinquanta anys i Aristòfanes ja denuncia aquells que instrumentalitzen els problemes del poble per a perseguir els seus objectius particulars i construir una societat nova. «Ens va semblar que era un text interessant pels discursos que fa el seu protagonista, perquè eren molt populistes i vam tirar del fil de la política populista i els liberalismes polítics per fer una comèdia també molt divertida amb la qual volem que el públic reflexioni, posant un mirall sobre els discursos que fan els polítics» assenyala un dels actors de la companyia Xavi Francés.

L'obra amb la qual la companyia ja ha fet gira tant a Catalunya com al País Valencià i les Illes, ha rebut dos premis el 18 i 19 Teatre Barcelona a millor espectacle de petit format i millor actor de repartiment (Aitor Galisteo) i dos Premis de la Crítica 2019: premi a millor vestuari, (Albert Pascual) i millor actor de repartiment (Xavi Francés).