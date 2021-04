Quim Ponsa: «Els artesans de Navata fan de la festa de la poesia una nit especial»

Poeta. El divendres 7 de maig se celebrarà a Navata la 25a edició de la Nit de poesia, una de les més antigues de la comarca. El seu fundador, el poeta navatenc Quim Ponsa, parla d'alguns detalls de com serà aquesta edició especial, envoltada d'art i música. La festa s'adaptarà seguint les restriccions per la pandèmia.Enguany la música d'Albert Monjó i l'art d'Eudald de Juana estaran presents a la vetllada

Albert Monjó, clarinetista i saxofonista, i l'escultor Eudald de Juana seran dos dels artistes que acompanyaran la festa de la poesia de Navata per convertir-la en una vetllada màgica.

Com es prepara l'edició dels 25 anys de la festa de la poesia?

Celebrarem la Nit de la Poesia el 7 de maig. Estem pendents de les mesures del Procicat. L'any passat vam fer els 25 anys, però no vam poder-ho celebrar com volíem i vam organitzar La Poesia confitada: vam llançar una crida a través de les xarxes i els poetes van respondre molt bé: vam rebre 40 o 45 vídeos.

Enguany torneu al format original?

Fins ara llançàvem l'ham i la gent s'apuntava. Hem decidit aquest any canviar de format i la idea és convidar quatre poetes més coneguts i fer que la gent que ha estat fidel tots aquests anys vingui com a poetes espontanis. Aquestes festes de poesia tan extenses, amb més de trenta participants, penso que ja estan massa vistes. Per això aquest any hem convidat dos poetes de Palamós, Esteve Bosch i Sonia Serrabalo, i la valenciana Maria Vigo, que encara no sap si podrà venir, però ja ens ha enviat de manera gravada la seva intervenció perquè la puguem passar via online. També participem el duet Dit i Fet de Navata format per Albert Cuevas i jo mateix.

Quins ingredients s'afegiran a la festa?

Una altra de les idees és portar un escultor, l'Eudald de Juana, de Navata, que ha col·laborat amb nosaltres diverses vegades. Pintarà en directe una de les seves escultures i ho farà en un racó de l'escenari mentre estem recitant. També els artesans de Navata col·laboren amb els decorats i això fa que la nit sigui una mica especial. En David Ventura, del taller Ventura&Hosta, fa anar un titella, El Francès, que farà un quadre en directe i que sortejarem entre els assistents. La gràcia que té aquesta festa és que aplega molta gent, pràcticament ve tot el poble, hem arribat a ser 200 persones i la sala és molt limitada. Estem pensant fer-la a la sala polivalent. Estem pendents de decidir l'horari.

La Nit de la Poesia és ja un clàssic a Navata.

La nit de poesia forma part de les festes de primavera que organitza la companyia Policrac de Navata que té més de 30 anys. La vam començar a organitzar en Rafel Ortiz, que és clown, de Canelles, que pertany a Navata, i jo mateix. Al cap de dos anys ell ho va deixar i jo vaig seguir. Primer la festa es feia dins la setmana cultural de Navata que es fa a l'octubre i que organitza l'Ajuntament, però al final vam decidir passar-la a les festes de primavera, que organitza la gent jove del poble i ja fa 20 vint anys d'això.

Com va sorgir la idea?

A mi em van convidar un any a la festa de la poesia de l'Erato a recitar i em va agradar molt. Vaig pensar, per què no ho fem a Navata? La sorpresa va ser que la gent va omplir la sala i vam decidir repetir-ho cada any. Navata és un poble d'artesans i col·laboren molt. Volíem fer una festa de la poesia diferent. Vam optar per arreglar el local d'una forma extrema. Tots els artesans porten una peça, la gent que tenia plantes portava plantes, el més al·lucinant de la festa era el local, decorar-lo també era una altra manera de fer poesia. Era una nit diferent amb presentadors molt joves, un guió estructurat que sembla improvisat i sobretot amb músics. Perquè la festa no s'allargués vam posar un topall de 30 poetes participants.

Quina classe de poesia hi podem escoltar?

Hi ha des de gent que fa poesia molt acurada fins a la poesia simple del pagès d'aquí Navata que expressa els seus sentiments. Jo tinc la idea que tothom en un moment de la seva vida ha fet poesia, sigui escrivint, amb titelles o ceràmica. Sé de gent que s'ha posat a escriure arran de la festa de la poesia de Navata.

Tot un èxit tenint en compte que la poesia té un públic concret.

La poesia ha fet un canvi molt gran, a la gent li agrada molt escoltar-la, més que llegir-la. En un acte de poesia, s'apleguen moltes persones.

La poesia que vostè fa és també especial.

Arreu on recitem tot és trist i seriós, molt pla. Nosaltres, el duet Dit i Fet, fem poesia d'humor i social i la gent ens ve a veure i riuen i s'ho passen molt bé, quan sortim la gent para molta atenció.