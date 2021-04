El figuerenc Albert Alforcea crea un nou univers paral·lel al seu darrer llibre

L'escriptor i il·lustrador Albert Alforcea (Figueres, 1968) fa el salt definitiu al públic juvenil i adult amb la publicació de Los seres del hogar, una aventura trepidant dins una llar amb un agònic rescat entre galeries i túnels: «És un món diminut i ocult als nostres ulls, però que està molt a prop nostre» explica l'autor. L'any 2010 Ediciones B va publicar el seu llibre Guía de los seres fantásticos del hogar, on explicava tot l'univers dels éssers que viuen dins una casa. Ara aquest llibre il·lustrat és una guia visual del món que desenvolupa al seu nou llibre Los seres del hogar, encara que el llibre guia tenia un caire més infantil, al contrari d'aquesta nova novel·la que pren un to més juvenil o adult. «En aquests 10 anys, entre la guia i la novel·la han passat llibres meus, llibres per altres autors, llibres d'escola, feina per a marxandatge, per a músics internacionals, entre altres projectes. I aquesta història que tant estimo s'havia quedat endarrerida» assenyala l'autor satisfet que finalment vegi la llum.

A part d'escriure el llibre, ha il·lustrat la coberta, la contra, i ha realitzat les il·lustracions interiors, així com un quadern al mig del llibre (que separa les dues parts de la història) i que mostra visualment i a tot color tot aquest univers diminut que ha creat.

Aquesta és una història que comença amb una èpica aventura per canviar la vida d'un nen malalt condemnat a romandre tancat en un món que sent aliè. Més tard es converteix en un rescat desesperat a vida o mort per salvar una comunitat condemnada a un espantós destí. Isaac i els seus nous companys hauran de fer front a uns enemics que els superen per salvar la gran família dels éssers de la llar.