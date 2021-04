"Joan Figueras entrava i sortida de can Dalí com si fos casa seva"

El periodista i escriptor José Ángel Montañés ha fet a Figueres la primera presentació pública del llibre El niño secreto de los Dalí (Rocaeditorial), un dels treballs d'investigació més sorprenents dels darrers anys sobre la vida del pintor empordanès. L'acte ha tingut lloc a l'auditori del Cercle Sport i ha estat organitzat pels Amics dels Museus Dalí. Montañés ha assegurat que poder explicar el resultat del seu llarg treball de cinc anys de durada davant dels assitents que l'escoltaven "ha estat un gran premi" i, molt especialment, perquè a pimera fila hi ha tingut la família de Joan Figueras, el protagonista del llibre, La seva vídua, Mercè Cabanes, i les filles, Marta i Eva, han seguit amb atenció el relat de la feina feta per l'autor a partir de la descoberta de dues fotografies on sortia el petit Joan, a Cadaqués, amb Salvador Dalí i Gala.

L'obertura de l'acte ha anat a càrrec de la doctora en humanitats i membre dels Amics, Mariona Seguranyes. Gran coneixedora del món dalinià, la historiadora figuerenca ha destacat el relat molt poc conegut de la vida quotidiana dels Dalí a Portlligat i el seu entorn més pròxim entre els anys cinquanta i seixanta, que és quan la parella fa de Joan Figueras un membre més del seu dia a dia. Fotografies, cartes i el testimoni directe del personal de servei de la casa, consoliden plenament aquesta descoberta del "nen dels Dalí", que fins ara no havia constat en cap biografia sobre el pintor i la seva musa. Montañés ha demostrat amb fets contrastats que Joan Figueras "entrava i sortia de l'estudi de Dalí quan li venia de gust" i que "vivia a can Dalí com si fos a casa seva", sense perdre mai la presència amb la seva veritable família.

José Ángel Montañés ha exemplificat aquesta relació de "total complicitat" entre Salvador, Gala i Joan, amb el fet ella el va tractar amb una estima i cordialitat que "mai havia donat" a la seva filla Cécile Eluard. "Joan Figueras va ocupar un lloc a la parella que mai ningú havia ocupat i ningú ocuparia després", ha dit.

El petit Joan apareix en una gran quantitat de moments que consten amb lletres majúscules a la biografia daliniana, com ara durant la visita de Walt Disney a Portlligat el 1957. El creador nord-americà va regalar un equip complet de beisbol i un conte de Peter Pan" al nen.

Joan Figueras va morir quan tenia 57 anys sense haver explicat mai en públic aquesta estreta relació de confiança amb els Dalí. La seva dona, Mercè Cabanes, va acceptar explicar-la a José Ángel Montañés quan aquesta va proposar-li iniciar la seva investigació. Cabanes ha explicat a l'EMPORDÀ que estan" plenament satisfeta" amb el resultat final del llibre, que considera "fidel" a la veritat dels fets.

L'autor s'ha mostrat molt agraït amb totes les col·laboracions rebudes, tant per part de la família, com del personal de servei de Portlligat i tot l'equip de la Fundació Gala-Salvador Dalí. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha compartit l'acte amb part de l'equip de l'entitat. El president dels Amics dels Museus Dalí, Carles Ayats, ha lliurat una placa amb una formiga daliniana a Montañés. L'Ajuntament de Figueres ha estat representat pel regidor Xavier Amiel.