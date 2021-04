Roses posa enescena una visió contemporània de «Yerma» de Lorca

Aquest diumenge arriba al teatre de Roses una posada en escena contemporània, que reflexiona sobre la fecunditat dels nostres temps. La companyia Projecte Ingenu porta Yerma al segle XXI, en un muntatge que revisa l'obra de Federico García Lorca des d'una mirada actual. La Yerma del director Marc Chornet és un atractiu muntatge que modernitza un gran clàssic de Lorca per parlar de tu a tu amb el públic d'avui. Set actors en escena que arriben al teatre rosinc amb èxit de crítica i públic. L'obra es podrà veure a les vuit del vespre.

Coproduïda pel Teatre Akadèmia, Yerma, de Projecte Ingenu reflexiona de la fertilitat o la infertilitat des d'un punt de vista més universal. L'obra es va estrenar el mes de març de 2017 al mateix Teatre Akadèmia de Barcelona, quan se celebraven els 80 anys de l'afusellament de García Lorca, i el febrer de 2018 va tornar a programar-se en aquesta sala després de la bona acollida de públic i crítica.

Ja ho van fer amb Shakespeare, en les seves versions de Hamlet i Romeu i Julieta, i ara revisen un altre dramaturg de renom i una de les seves peces clàssiques: Federico García Lorca i Yerma. La companyia Projecte Ingenu està formada per un grup de joves sorgit en el 2013 després de llicenciar-se a l'Institut del Teatre. Aquesta obra és una mostra de la potencialitat femenina. La relació entre Yerma i el seu marit es va corcant perquè, malgrat desitjarho amb delit, ella no aconsegueix quedar-se embarassada. La vida passa i la tristor s'apodera de Yerma: la nostàlgia d'un possible amor d'adolescència que mai vaesdevenir-se, el desencís de les amistats que s'allunyen pels fills, la pèrdua de la joventut, i la llar conjugal que esdevé una autèntica presó. Un retrat cru dels nivells més privats de la nostra societat on es donen les tragèdies més reals. La tragèdia íntima de Yerma, que no es pot desenganxar del propi cos.Una dona actual En aquesta posada en escena de la companyia Projecte Ingenu, el personatge de Yerma, que interpreta l'actriu Alba José, és una dona actual, que comprova que no ha quedat embarassada amb un test d'embaràs de farmàcia d'última generació i parla per telèfon mòbil. Aquesta translació del'obra als nostres temps no modifica, però, en cap cas, l'essència dela protagonista creada per García Lorca, que és bàsicament una dona insatisfeta, segons ha destacat l'actriu Alba José.

L'espectacle compta amb un repartiment format per Alba José, Martí Salvat, Xavier Torra, Ariadna Fígols, Isabel Soriano, RoserTàpias i Cristina López.