Els Museus Dalí adapten els horaris al confinament comarcal i les restriccions a França

Després d'haver tingut una bona acollida per l'obertura durant els dies de la Setmana Santa, els Museus Dalí tornen a adaptar els seus horaris degut al confinament comarcal i les restriccions acordades per les autoritats franceses.

El Teatre-Museu Dalí de Figueres i el Castell Gala Dalí de Púbol mantindran l'obertura ateses les noves mesures dictades per les autoritats sanitàries i les noves restriccions aprovades per les autoritats franceses. Des d'aquesta setmana, aquest dos museus romandran oberts de divendres a diumenge (de 10:30 a 15 hores) mentre que la Casa de Portlligat obrirà de dimecres a diumenge (de 10:30 a 18 hores).

Aquesta decisió es pren en el marc de la política de flexibilitat que ha seguit la Fundació Dalí per adaptar els horaris dels seus museus a l'evolució de la pandèmia i degut al fet que la majoria de visitants provenen de fora de l'Alt Empordà, amb un percentatge molt significatiu de França. Per tal de facilitar l'accés als museus i la visita, es recomana adquirir l'entrada per internet i portar-la al mòbil.

Durant la Setmana Santa (del 27 de març al 5 d'abril), els tres Museus Dalí van rebre 9.354 visitants. D'aquest, 5.686 van ser visitants del Teatre-Museu Dalí de Figueres; 694 del Castell Gala Dalí de Púbol, i 2.974 de la Casa Salvador Dalí de Portlligat. La Fundació valora positivament aquestes dades i les interpreta com una voluntat de reprendre la vida cultural el més aviat possible i com una confirmació de l'atractiu social que suposen els Museus Dalí.

La voluntat de la Fundació és poder recuperar l'horari habitual pels tres museus del Triangle Dalinià (de dimarts a diumenge, de les 10 a les 18 hores) a partir de l'1 de juny, sempre que ho permetin les mesures adoptades per les autoritats sanitàries.