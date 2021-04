L'Institut del Teatre condemna «qualsevol abús» al Conservatori de Dansa i promet «arribar fins al final»

L'Institut del Teatre (IT) i el Conservatori Professional de Dansa (CPD) han condemnat en un comunicat "qualsevol pràctica inapropiada d'abús de poder" i han reiterat el seu compromís per evitar que es produeixin aquestes actituds dins la institució.

L'entitat surt així al pas de les denúncies d'alumnes destapades per 'El Periódico' i els ha traslladat "tot el suport i solidaritat". Des de la nova direcció, nomenada fa dues setmanes, asseguren que es continua treballant per adoptar mesures i mecanismes per acabar amb comportaments "inadmissibles". "L'Institut està fermament compromès a afrontar les possibles males praxis en l'ensenyament de la dansa, arribar fins al final i prendre les mesures que corresponguin", conclouen.

La plantilla docent del CPD compta amb 63 professors i professores, dels quals, segons l'Institut del Teatre, la "immensa majoria" fan la seva feina amb la professionalitat des de fa molts anys.

En una nota, l'entitat recorda que s'ha elaborat un dossier de bones pràctiques en dansa que, properament, es traslladarà al professorat, alumnat i diversos col·lectius del CPD per a la presentació d'esmenes abans de la seva aprovació definitiva. També s'està treballant en la configuració d'un comitè d'ètica permanent i en l'elaboració d'un marc deontològic institucional que acollirà el dossier de bones pràctiques de l'escola de dansa.

Alhora, l'Institut també treballa en la implantació de noves línies de formació adreçades a l'alumnat, el professorat i el personal administratiu en assetjament i abús de poder que s'afegiran a les ja existents. L'acompanyament a l'alumnat del CPD, afirmen, és "cabdal i de gran importància" a l'escola donada l'alta exigència que requereixen aquesta tipologia d'estudis

Alumnes del Conservatori Professional de Dansa, integrat a l'Institut del Teatre, han denunciat vexacions verbals d'alguns professors, segons afirma 'El Periódico'. El rotatiu recull testimonis anònims d'alguns dels joves que indiquen que els docents als quals acusen els haurien adreçat durant les classes frases com ara 'amaga la panxa que et surten les botifarres', 'noies, estigueu més quietes que només serviu per decorar' o 'no t'entestis a ser lletja'.

Aquesta setmana, una trentena d'alumnes d'entre 12 i 18 anys han fet una acció de protesta durant la qual es tapaven la cara amb cartells on es podien llegir algunes d'aquestes frases. La denúncia publicada pel diari barceloní arriba després de l'escàndol de presumptes abusos que van portar a apartar de l'Institut del Teatre el dramaturg Joan Ollé i a dimitir l'equip directiu. La professora de dansa clàssica Núria Plana va prendre el comandament de manera interina.