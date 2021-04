L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries potencia els seus espais expositius

L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries ha presentat els darrers dies les millores en dos espais de les sales d'exposició del centre, que han permès complementar el seu relat i millorar l'experiència de la visita. Així, s'ha incorporat nova informació, que s'ha traduït en diversos idiomes, i s'ha renovat la presentació millorant la distribució dels elements i facilitant-ne la interpretació.

El primer dels espais és el dedicat a la figura del moliner, ubicat al segon pis del museu. En aquest espai, s'ha creat un únic mòdul en el qual s'integren els objectes exposats, una pantalla on es projecta un dels vídeos del museu i el nou contingut. També s'ha afegit informació relativa a les diferents raons socials de la fàbrica i la seva evolució com a indústria, a més de parlar sobre la distribució del treball i l'origen dels treballadors. Les imatges que acompanyen aquest nou plafó formen part del conjunt de fotografies donades per Miquel Barceló.

D'altra banda, el centre museístic ha creat un nou àmbit anomenat «Pastar el pa», en el qual s'ha incorporat la pastera donada per la família Climent, de la Selva de Mar, restaurada durant l'any passat. Aquesta instal·lació museogràfica s'ha completat amb un pallissó, cedit per Anna Velaz i uns marcadors de pa fets a mà i que han estat cedits des de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Completa la nova presentació museogràfica una gran fotografia d'un dels forns de la vila de Castelló d'Empúries i un vídeo del pastat del pa de tres crostons.