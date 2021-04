Figueres celebrarà les Fires de Santa Creu del 29 d'abril al 3 de maig sense barraques però amb concerts

Figueres celebrarà les Fires i Festes de la Santa Creu del 29 d'abril al 3 de maig amb menys activitats però mantenint "al màxim" els actes que permetin garantir les mesures de seguretat per la pandèmia de coronavirus. L'any passat es van haver de suspendre per la pandèmia i, enguany, l'Ajuntament ha volgut recuperar-les. Per això, tot i que s'ha descartat el tradicional Embarraca't, sí que hi haurà concerts.

De moment, encara no està tancat en quins espais ni si seran a l'aire lliure o en llocs tancats però n'hi haurà, segons fonts municipals, "per a tots els públics". Es mantindrà la Fira del Llibre Vell per les seves dimensions reduïdes però s'està a l'espera de les noves mesures que anunciï el Procicat per decidir què fer amb les fires de l'1 de maig.

No seran una fires "normals" però hi haurà Santa Creu. Fonts municipals, asseguren que la voluntat de l'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) ha estat la d'intentar mantenir al màxim les activitats que permetin garantir les mesures de seguretat vigents. Per això, tot i que no hi haurà barraques, es programaran diversos concerts i per a tots els públics.

L'Ajuntament està acabant de tancar la programació –que es presentarà la setmana que ve-, a l'espera de les noves decisions que anunciï la Generalitat. A banda de l'Embarracat, el que segur que tampoc es podrà veure aquest any serà la diada castellera ni la desfilada infantil. En canvi, es preveuen mantenir altres activitats com les Creus de Maig i el pregó, que enguany farà La Cate en motiu del seu centenari.