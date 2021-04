La mirada resistent de catorze artistes del Poblenou s'instal·la a l'Ecomuseu de Castelló d'Empúries

Una mostra de pintura, fotografia, dibuix i escultura –de les mans de 14 artistes barcelonins, que han instal·lat el seu treball a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries– es podrà visitar fins al dia 27 de juny. Es tracta de la 1a edició de la mostra col·lectiva d'artistes d'Estesia i NauArt. L'exposició arriba després d'exposar-se a Chez Xefo Art Gallery de Barcelona i el centre de creació Nauart.

El museu tenia previst acollir l'exposició l'any passat, però amb el tema de la Covid es va ajornar fins aquest mes d'abril. A causa de la pandèmia també es presenta en dos trams: primer exposen el col·lectiu NauArt, des del 3 d'abril passat fins al 14 de maig i del 15 de maig al 27 de juny ho farà Estèsia. No és la primera vegada que el Museu cedeix espais a aquest col·lectiu d'artistes, «amb els que ja hem fet altres col·laboracions en anys anteriors» ha destacat la directora Carme Gilabert.

La mostra es consolida dins el panorama cultural del 22@ al Poblenou i s'ha convertit en una plataforma per projectar l'obra dels artistes locals. L'objectiu és impulsar les manifestacions artístiques més properes, facilitar l'espai on poder difondre-les i mostrar la vivesa de la creació, les idees i l'art en general a aquest barri de la innovació a Barcelona.

En aquesta edició, els artistes participants són: Rosa Arzur, Nick Bedford, Xefo Guasch, Mónica Reche, Claudio Rojas, Anna Torres, Alex Arcones, Juan Carlos Beneyto, Bernat Casanova, Cintia García, Maikel Menéndez, Juan Niubó, Mercè Pijem i Santiago Yubero.

Sobre el que tenen en comú aquests 14 artistes que exposen art abstracte, ens podríem referir al filòsof francès Gilles Deleuze que deia que tot art és resistència, que l'acte de creació, en si mateix, és un acte de resistència. Si l'espectador es pregunta resistència a què o a qui, la resposta podria ser a la societat en què ens toca viure avui dia. Una societat en què la informació és la forma de control: videovigilància, mitjans de comunicació, xarxes socials. « Som mirats i ens mirem a través de la imatge. Una imatge cada cop més nítida, cada cop més hiperrealista» expliquen des de l'organització.

Abstracció artística

L'abstracció se sostreu a la narrativa de la imatge, són imatges que es resisteixen a l'obsessió de voler veure-ho tot, de saber-ho tot. No cal donar informació, res ens referencia en l'abstracció. Entrem en el domini de la sensació, de la intuïció, de l'emoció, de la contemplació.

L'abstracció s'aïlla de la realitat, creant altres mons, mons que obliguen el públic a pensar i sentir des d'un lloc diferent, en una societat en què les metàfores semblen absents, l'abstracció és la pura metàfora.

Escapar de la tirania del mercat

Però aquests 14 artistes també resisteixen des d'altres indrets, no solament se sostreuen a la narrativa de la imatge, sinó als mitjans i espais on mostren el seu treball. Han decidit escapar-se de la tirania del mercat i de les institucions que defineixen què és art i quin valor té. Habiten espais que han estat deixats de banda, circulen en àmbits accessibles a tothom, com els centres culturals de barri o les galeries de l'extraradi. Espais on l'art de mercat és absent.

Es parla de pràctiques de resistència, com indica el títol de la mostra «perquè ells no viuen vides paral·leles a la quotidianitat que els habita, sinó que aquesta realitat els travessa. Lluny d'ells hi ha l'imaginari de la torre de vori o de l'artista tocat per la genialitat. No caben en cap estereotip de l'art. I això també són formes de resistència» conclouen.

L'horari de visita de l'exposició és, de dijous a diumenge, de deu del matí a dues de la tarda i de dos quarts de cinc a nou del vespre. L'entrada és gratuïta.

Millora dels espais expositius del Museu

L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries ha presentat els darrers dies les millores en dos espais de les sales d'exposició del centre, que han permès complementar el seu relat i millorar l'experiència de la visita. Així, s'ha incorporat nova informació, que s'ha traduït en diversos idiomes, i s'ha renovat la presentació millorant la distribució dels elements i facilitant-ne la interpretació.

El primer dels espais és el dedicat a la figura del moliner, ubicat al segon pis del museu. En aquest espai, s'ha creat un únic mòdul en el qual s'integren els objectes exposats, una pantalla on es projecta un dels vídeos del museu i el nou contingut. També s'ha afegit informació relativa a les diferents raons socials de la fàbrica i la seva evolució com a indústria, a més de parlar sobre la distribució del treball i l'origen dels treballadors. Les imatges que acompanyen aquest nou plafó formen part del conjunt de fotografies donades per Miquel Barceló.

D'altra banda, el centre museístic ha creat un nou àmbit anomenat «Pastar el pa», en el qual s'ha incorporat la pastera donada per la família Climent, de la Selva de Mar, restaurada durant l'any passat. Aquesta instal·lació museogràfica s'ha completat amb un pallissó, cedit per Anna Velaz i uns marcadors de pa fets a mà i que han estat cedits des de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu. Completa la nova presentació museogràfica una gran fotografia d'un dels forns de la vila de Castelló d'Empúries i un vídeo del pastat del pa de tres crostons.