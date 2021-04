L'Escala rep la donació del destacat fons d'art de Joan Puig Guillot amb 223 peces

L'escalenc Joan Puig Guillot (1929-2020) va ser un gran apassionat de l'art. Era farmacèutic i al llarg de la vida va reunir una col·lecció d'art contemporani català del segle XX, «de rellevància nacional i europea», valorada en uns 600.000 euros. Són 223 obres de tècniques i autors diversos que per voluntat expressa seva, després de la mort, succeïda l'any passat, s'han donat, sense cap cost, a l'Escala, d'on era originari i on va viure la infantesa. L'Ajuntament ha signat aquest dilluns un conveni de custòdia de les obres amb la Fundació Vila Casas, acord que s'allargarà quatre anys renovables i que permet garantir la conservació, preservació i difusió de les peces, sigui amb exposicions i altres projectes. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ho valora «com una notícia excel·lent per al nostre poble».

Puig Guillot vivia a l'Ametlla del Vallès, però sempre va mantenir el vincle amb l'Escala. Ell es va començar a interessar per la pintura en una estada a La Haia on va visitar galeries i museus. Amb la compra d'un autoretrat de Jordi Curós, l'any 1956, inicià la gestació de la seva pròpia col·lecció, que inclou pintures a l'oli, dibuix, collage, obra sobre paper, obra gràfica i aquarel·les de diversos autors i estils, així com peces d'un antic llegat familiar. Ara, la historiadora de l'art figuerenca Mariona Seguranyes ha iniciat l'estudi i la documentació de la col·lecció, dins la qual destaquen moltes obres de dones artistes. El conjunt inclou peces magnífiques de Jordi Curós, Ràfols-Casamada, Maria Girona, Sergi Aguilar, Hernández Pijuan, Eva Lootz, Joaquim Chancho, J.J. Morvan , Argimon, Artigau, o Daniel Berdala. Cal ressaltar també set obres de l'artista escalenc Josep Sureda, en Tòful, que ja es poden admirar a l'Alfolí de la Sal. «Són obres claus d'alguns creadors que experimenten els llenguatges pictòrics innovadors de finals del segle XX», confirma Seguranyes que valora com «a molt important» aquesta donació per a l'Escala, que preveu que esdevindrà «un punt de referència per a visitants d'arreu».





L'acceptació de la donació es va materialitzar en un ple aquest mateix dilluns. Signar el conveni de custòdia amb lapermet, a més, que «no sigui una càrrega difícil d'assumir», comenta l'alcalde. «Tenim un patrimoni extraordinari vinculat a l'art clàssic i al naixement de l'Escala però l'art contemporani era un vessant poc treballat», reconeix Puga. La col·lecció, doncs, els permet fer «un pas». De fet, admet que ja treballen en una proposta dins aquesta línia per desenvolupar-la, principalment, a