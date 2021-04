L'èpica banda sonora del documental «Neandertales» és obra de Marc Timón

El canal National Geographic ha estrenat recentment el documental 'Neandertales', el último refugio, amb banda sonora creada pel compositor castelloní Marc Timón. Dirigit i guionitzat per Josep Serra, amb qui Timón treballa per primer cop, ha estat produït per Minoria Absoluta i es pot veure en castellà, anglès i portuguès.

'Neandertales' explica, amb la veu dels més prestigiosos experts en paleontologia i arqueologia i amb recreacions ficcionades, com era la vida dels neandertals que van viure a la península Ibèrica fa 35.000 anys. Timón destaca del seu treball el caràcter «èpic» amb el qual ha volgut dotar aquesta banda sonora. «Volia retratar els darrers descobriments fets sobre els Neandertals, les seves eines, la seva manera de viure, a través de la música», reconeix tot afegint que ha estat un exercici «molt interessant, el de dibuixar aquest món arcaic amb passatges i textures més aspres combinant-los amb l'èpica».

L'estrena del documental va aconseguir una gran audiència. «Tot l'equip estem molt contents perquè és un treball molt ambiciós», resumeix el compositor. Aquest és el tercer documental de National Geographic en el qual Timón crea la música, treballs tots ells «d'una factura tècnica brutal» que li permeten barrejar la música amb la seva passió pel món natural i animal.