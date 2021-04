La Diputació de Girona participa en el Dia Internacional de l'Art 2021 des de Cadaqués i Torroella

La Diputació de Girona se suma els dies 16 i 17 d'abril a la celebració del Dia Internacional de l'Art 2021. Ho fa amb una visita dialogada sobre l'exposició «El món com a meditació» a Cadaqués amb la seva autora, Maria Mercader. I també amb l'exposició «La resposta», divuitè Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya, que convoca la Diputació a través d'INSPAI.

Per celebrar el Dia Internacional de l'Art, l'Oficina de Difusió de la Diputació de Girona ha proposat aquest acostament a l'exposició «El món com a meditació» de la mà de la seva creadora. Consistirà en una passejada per la mostra, al llarg de la qual Maria Mercader explicarà les obres a les persones que hi assisteixin i respondrà dubtes i preguntes que aquestes plantegin sobre el seu treball.

Aquesta visita dialogada es farà el proper dissabte 17 d'abril a les 12 h a la Societat l'Amistat Cadaqués (plaça del Doctor Trèmols d'aquesta població), i no requereix inscriure-s'hi prèviament. Per a més informació, obriu aquest enllaç.

La proposta d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació, que consisteix en l'exposició «La resposta», tindrà lloc el divendres 16 d'abril de les 10 a les 20?hores i el dissabte 17 d'abril de les 11 a les 14 hores, al convent dels Agustins del carrer de l'Onze de Setembre, 2 de Torroella de Montgrí.

«La resposta» vol ser el discurs visual dels esdeveniments ocorreguts arran de l'aplicació de la sentència del Tribunal Suprem als presos polítics pel Procés. Les imatges recullen les primeres accions de talls a l'AP-7, la crema de fotos del rei Felip VI a la Diagonal de Barcelona, les manifestacions independentistes i unionistes i les accions a Girona i a Via Laietana. Segons l'autor de les fotografies, Oriol Roura, «La càmera es mou i explica els fets, buscant l'equilibri fotogràfic i el missatge social».