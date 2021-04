La Fundació Dalí commemorarà els 700 anys de la mort de Dant amb una exposició

Una de les aquarel·les originals que va servir a Dalí com a treball preparatori per a les 102 il·lustracions de 'La Divina Comèdia'

Una de les aquarel·les originals que va servir a Dalí com a treball preparatori per a les 102 il·lustracions de 'La Divina Comèdia' FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

La Fundació Gala-Salvador Dalí commemorarà els 700 anys de la mort de l'escriptor italià Dant Alighieri amb una exposició sobre la seva obra més emblemàtica, La Divina Comèdia, il·lustrada per Salvador Dalí. La iniciativa comptarà amb la col·laboració de l'Istituto italiano di Cultura. Ho acaba d'anunciar la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, durant una entrevista al programa Aquí, amb Josep Cuní de la SER que s'emet en directe des de sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí.

Salvador Dalí va completar 102 aquarel·les sobre La Divina Comèdia, però aquestes no van veure la llum fins al 1960 en format de serigrafies, una sèrie de les quals s'exposarà al Teatre-Museu Dalí. Les serigrafies aniran acompanyades de sis obres originals del pintor empordanès poc conegudes -dibuixos i aquarel·les-, relacionades amb el període en què va il·lustrar l'obra de Dant, a principis dels anys 1950.

Montse Aguer ha recordat que Dalí va rebre l'encàrrec del Govern italià d'il·lustrar els 100 cants d'aquest cèlebre poema, l'any 1951, per festejar l'aniversari del naixement de l'escriptor. Salvador Dalí es va entusiasmar amb el repte perquè considerava que La Divina Comèdia era el mirall de la seva pròpia evolució espiritual i perquè comparava l'amor de Dant per Beatriu amb l'amor que ell sentia per Gala. La il·lustració de l'obra de Dant va coincidir amb l'època en què Dalí va abandonar el Surrealisme temporalment i l'ateisme, i va abraçar el Classicisme i la fe catòlica, visitant el Papa Pius XII al Vaticà.