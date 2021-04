Joan Armangué lamenta que l'actual PSC hagi "renunciat" al seu llegat municipal

L'auditori dels Caputxins ha acollit, aquest dissabte, la presentació del llibre Història d'Alcalde (Figueres, 1995-2007) escrit per Joan Armangué i Ribas (Figueres, 1953). L'aforament, registringit a cent persones, estava reservat des de feia més de dues setmanes per part d'un públic que ha pogut descobrir part de les interioritats que l'exbatlle figuerenc explica en un extens relat personal que no deixarà indiferent a moltes de les persones que l'autor cita en els diferents capítols dedicats al seu mandat. La presentació ha tingut com a ponents la periodista Anna Punsí i l'escriptor Sebastià Roig.

L'obertura de l'acte ha anat a càrrec de l'actual alcaldessa de Figueres, la republicana Agnès Lladó. També hi eren presents, entre moltes cares conegudes del món polític i associatiu empordanès, els exalcaldes Marià Lorca i Marta Felip, l'expresident del Consell Comarcal Jordi Cabezas i un bon nombre de regidors i exregidors de la corporació figuerenca, amb l'absència destacada dels representants del grup municipal socialista, com s'ha encarregat de ressaltar des de l'escenari Anna Punsí. Durant la seva intervenció, Armangué ha reiterat el seu desencís "amb el meu partit de tota la vida" i ha lamentat que el PSC hagués "renunciat" al seu llegat. "Si avui el llegat d'aquestes sigles no els hi mereix ser en aquest acte, és preocupant". "Sóc un socialista orfe, sense partit", ha sentenciat després de reivindicar la seva profunda convicció dels ideals progressistes.

L'alcaldessa Lladó ha posat èmfasi en la feina de "servei públic" que exerceixen els representants municipals, perquè "no és només ocupar un lloc i cobrar un sou, hi ets perquè creus en la teva ciutat" i ha agraït la "dedicació, la feina i el llegat" deixat per Armangué durant els seus dotze anys al davant de l'Ajuntament.

La notable expectació que ha aixecat l'acte ha portat Àngel Madrià, director d''Editorial Gavarres, a veure en l'autor del vuitè llibre de la col·lecció El caliu de la memòria "un personatge important a Figueres", de qui ha destacat la seva qualitat de "persona endreçada".

L'escriptor Sebastià Roig ha obert la seva intervenció assegurant que aquestes Històries d'alcalde "parlen de quan Figueres encara era visible en el mapa". Segons el seu punt de vista, Armangué relata els fets de la seva etapa al capdavant del govern municipal "amb un to que transmet sinceritat" i a través del qual "s'ha permès ser políticament incorrecte". Roig ha anat desgranant situacions i anècdotes que els lectors trobaran en el llibre, amb cites directes cap a personatges que hi tenen un cert protagonisme, com els exregidors Martí Palahí, Alfons Romero, Manel Toro o l'exalcalde Santi Vila, entre molts altres.

La periodista Anna Punsí ha desvelat que havia estat convidada a participar en l'acte a partir d'un fet anecdòtic que va marcar els inicis d'Armangué com a alcalde, com va ser el vals d'obertura del Certamen a les primeres fires del seu mandat. "Ni un ni l'altre sabíem ballar", ha explicat. Va haver d'acceptar el repte en qualitat de pubilla de Vilafant i, ella mateixa ha posat el colofó a l'acte demanant una segona oportunitat de ball a Armangué.

Especialment destacat ha estat el reiterat elogi que Joan Armangué ha fet sobre qui va ser el seu principal rival polític, alcalde convergent Marià Lorca, un elogi que també apareix en un llibre que tracta l'evolució d'una ciutat sota el mandat d'un batlle que va saber plegar a temps després de la "desfeta electoral" a les municipals del 2007 i que ha reconegut que "al màxim honor que aspirava era ser alcalde de la meva ciutat".

L'evolució de Figueres, l'arribada del TGV, les relacions amb el Grup Miquel, les tensions amb els funcionaris i el secretari municipal, el peatge del seu "maragallisme" o el fallit propòsit de tirar endavant l'avinguda Nova Estació són alguns dels molts aspectes que l'exalcalde detalla sense embuts en un llibre biogràfic que acaba amb una frase lapidària: "Més enllà de la política hi ha vida!".