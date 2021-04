Joan Carles Subirats presenta 'A dos pams del cel. Dietari d'una superació' a Llançà

Llançà acull, aquest diumenge a les cinc de la tarda, la presentació del llibre de Joan Carles Subirats Baró 'A dos pams del cel. Dietari d'una superació', editat per Brau Edicions. A la Casa de Cultura, l'autor parlarà de l'obra que està basada en fets reals. Aquest llibre és el dietari d'una superació; de caire íntim, emotiu i encoratjador que ens permet veure com afronta l'autor la seva lluita contra el càncer. L'energia i la positivitat hanestat els pilars bàsics per anarsuperant totes aquestes etapesdifícils, amb avançades i reculades,tenyides de reflexions, reptes iemocions. Per assistir a l'acte, cal fer reserva prèvia a la Casa de Cultura (972 12 14 70)