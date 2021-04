La Biblioteca de Figueres organitza una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi

Després del Sant Jordi confinat de 2020, la Biblioteca de Figueres organitza per aquest 22 d'abril una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi, un projecte impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i que té lloc arreu del territori.

La que serà la IX Revetlla de Sant Jordi tindrà lloc al Teatre Municipal El Jardí per tal de poder complir amb les mesures de seguretat que imposa la pandèmia i s'hi ha convidat un centenar d'autores i autors locals que han publicat llibre el darrer any, ja sigui en qualitat d'autor, editor literari, coordinador d'edició o traductor, donant així visibilitat a la producció literària i bibliogràfica de la comarca.

Programa de l'acte:



19 h Obertura de portes i rebuda dels autors.

19.30 h Fotografia de grup.

19.45 h Benvinguda de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó Saus, del regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig, i de la directora de la Biblioteca, Nati Vilanova Teixidor.

20 h Concert de la cantautora Montse Castellà.

Montse Castellà (Tortosa, 1976) és cantautora i escriptora. Ha fet duets amb Joan Baez, Lluís Llach, Paco Ibáñez o Txarango. Acaba de publicar el seu cinquè disc, 'Salicòrnia', i la seva música és com l'alegria: quant més s'utilitza, menys es gasta. Amb la cultura com a eina de transformació social, oferirà un concert amb les seves composicions, en les que combina lletres pròpies i de diversos escriptors. Són cançons de llum, compromís, llibertat i somriures. Un cor dolç i salvatge que us bombejarà rius de vida.

D'altra banda, com ja és habitual, la Biblioteca elabora una guia que aplega les novetats locals, -que s'actualitza constantment fins al dia abans de Sant Jordi- i que podrà consultar-se a la seva pàgina web. Les cobertes dels nous llibres també llueixen a l'aparador de la biblioteca.

A l'edició de 2020, la revetlla va tenir lloc virtualment amb ressenyes realitzades pels mateixos autos i que encara es poden visionar al canal Youtube de la Biblioteca.