L'Escala convoca la 23a Beca Artística de Primavera

L'Ajuntament de l'Escala acaba d'obrir la convocatòria de la 23a edició de la Beca Internacional de Primavera, que per motius de prevenció sanitària es realitzarà durant els mesos de tardor d'aquest any. Totes les propostes que vulguin optar es poden enviar fins al 15 de maig. El premi principal és una estada a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries, on el guanyador o guanyadora pot desenvolupar el projecte creatiu presentat. Se'ls ofereix una ajuda de 2.500 euros per a les despeses. El premi també preveu la realització d'una exposició a les sales d'exposicions de l'Escala el mes posterior a la finalització de la beca.

Aquesta Beca Artística de l'Escala s'obre també als projectes d'arts visuals, fotografia i vídeo, i manté la convocatòria a les arts plàstiques amb les seves diferents disciplines. Amb aquesta convocatòria l'Ajuntament de l'Escala s'adreça als creadors de l'àmbit de les arts plàstiques i visuals amb l'objectiu de promoure la creació i divulgació contemporànies interactuant amb uns espais i un entorn singulars.

Les bases de la convocatòria es poden trobar al web de l'ajuntament de l'Escala, www.lescala.cat.