Paula Barrós Déu, l'art com a canal d'expressió, a Llançà

L'artista llançanenca Paula Barrós Déu mostra, a la Casa de Cultura del seu municipi, una selecció dels seus darrers treballs que titula Des-cobrint descobrint, perquè per a ella l'art «és com un canal, un mitjà de comunicació i expressió», assenyala. A Llançà, realitza la seva primera mostra en la qual presenta a l'espectador algunes obres d'estils molt diversos amb els quals està experimentant: treballs en pintura acrílica i retrats a bolígraf i a llapis és el que predomina a la sala, on també es poden veure altres obres com ampolles pintades a mà, i també algunes projectades en una pantalla i realitzades amb tècnica digital.

Paula Barrós Déu, de 24 anys, va ser autodidacta fins als 16 anys. A partir de llavors, els seus estudis han estat relacionats amb les arts plàstiques. Va cursar batxillerat artístic plàstic a Figueres, el cicle superior d'Il·lustració a Olot i en aquests moments està cursant un Postgrau en Art teràpia. «Per mi la màgia de l'art està en la capacitat que té de fer-nos sentir i reflexionar, tant si ets creador, com l'espectador. L'art surt de la sinceritat i s'expressa i s'interpreta amb llibertat» assenyala.

Per a l'artista, l'art està centrat en el procés i no en el resultat. Fruit d'aquest procés sorgeix aquesta mostra que és «molt variada, amb obres de diferents estils i tècniques, fidel representació del moment en què em trobo. M'estic buscant tant dins l'àmbit artístic com personal. El meu art sempre anirà lligat a mi, a com soc, a com penso, a com em sento». Pel que fa a la temàtica, l'artista es decanta per una obra realista de paisatge o retrat, «aplicat al que és el meu món, figuratiu, però també amb un component de fantasia».

L'exposició que es va inaugurar el 30 de març passat, es pot visitar fins a l'11 d'abril. D'aquí s'espera que pugui exhibir-se novament a Llançà i que viatgi a Perpinyà, si les restriccions per la Covid ho permeten.