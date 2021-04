Esther Martínez materialitza noves emocions a través de l'escultura

Les darreres obres de l'artista de Figueres Esther Martínez, que formen la sèrie pictòrica Besos robados, es presentarà del 2 al 6 de juny a la Fira Artist 360 de Madrid. És una col·lecció que va ser realitzada en ple confinament i recentment hi ha sumat una peça de grans dimensions, que porta per títol Ninfas. A la mostra, s'hi podran veure cinc pintures i alguna peça escultòrica.

És el primer cop que Martínez es decanta per aquesta disciplina. Després d'apuntar-se a un workshop amb el prestigiós Eudald de Juana, no ha deixat de crear: «M'ha donat eines per jo poder obrir un nou camp per experimentar i créixer, com ara aprendre a educar la mirada i saber-ho traspassar a l'obra».

A la primera de les escultures que té acabada al seu taller, a Figueres, li ha col·locat unes peces de ferro obertes de manera que l'obra transita entre un estil clàssic i abstracte. Apareix com «un cos trencat, ple de detalls destruïts i emmarcada per aquesta peça metàl·lica que al mateix temps és oberta, com si s'escapés». Un altre dels treballs escultòrics és un retrat del seu fill Enzo, que torna a fer de model a l'artista. Aquesta representa «una cara molt somiadora, està meditant amb els ulls tancats i els cabells despentinats, una mica recorda l'altra peça. La primera s'està com trencant i aquesta té els cabells que miren cap a totes direccions i la part de baix també està com trencada».

Aquestes escultures viatjaran a Madrid acompanyades de la seva sèrie més intimista Besos robados: «Totes elles tenen la mateixa temàtica: una mirada cap a la part positiva de les coses, la recerca de la part humana i de l'amor».

Des de fa un temps, l'artista Esther Martínez forma part d'El club de las mujeres (in)visibles, de Madrid. Es tracta d'un col·lectiu destinat a crear exposicions per reivindicar la figura de l'obra de la dona artista i donar a conèixer el seu treball. Fins al dia 1 d'abril passat, i dins d'aquesta iniciativa, Martínez ha exposat la peça Luxury, al Salon Azul de l'Hotel Only You del carismàtic barri de Chueca, de Madrid.