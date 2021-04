«Around the world» dels Brodas Bros més futuristes inunda el Jardí de Figueres

Un gran quadern de viatges inunda l'escenari, en ell, un recull de les vivències i anècdotes viscudes pels Brodas Bros en les gires internacionals que han fet arreu del món amb Around de World, un espectacle ple de dansa urbana, energia i molta tecnologia.

Els protagonistes són uns Brodas Bros molt futuristes i robòtics, però també molt humans i sensibles. Mapping, projecció interactiva, làsers, dansa aèria, vestuari de leds, entre altres ingredients conformen l'espectacle. Es tracta d'una combinació de dansa, llum, tecnologia i música sorprenent per a un muntatge de dansa urbana i hip-hop que es podrà veure diumenge, a les set de la tarda, al Teatre Jardí de Figueres.

Aquests records que es queden a la memòria ens faran adonar que gràcies a aquestes experiències som el que som ara mateix, en el present. Un present que hem de viure, un present que els Brodas volen compartir amb el públic.

El xou més tecnològic dels Brodas Bros mai vist fins ara, Around the world ofereix una recopilació de les experiències i anècdotes portades per la companyia de les gires internacionals que els han permès portar el seu hip-hop mediterrani per tot el món: el Brasil, Palestina, San Francisco, Los Ángeles, Hondures, el Japó i fortament influïts per la Xina on van estar de gira tres mesos l'any passat.

Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Berta Pons, Clara Pons, Marc Carrizo són els que posaran un frenètic ritme de ball sobre l'escenari.