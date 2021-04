La mona protagonitza el Dilluns de Pasqua amb la Baldufa com a novetat

Durant tot el matí d'aquest dilluns, un gran nombre de persones han anat a les pastisseries per recollir un dels dolços més tradicionals de Setmana Santa: la mona. Unes postres típiques del Dilluns de Pasqua que molts no van poder menjar el 2020 a causa del confinament domiciliari decretat per la covid-19. "L'any passat no en vam poder fer i teníem ganes de reprendre la tradició", assegura l'Ester, una seguidora d'aquesta tradició. De fet, el coronavirus ha afectat les vendes de forma directa i ha portat noves tendències. Per exemple, les pastisseries han notat un augment de la compra en línia i una reducció de la mida dels dolços, tenint en compte les restriccions de les reunions socials. A l'Alt Empordà la gran novetat d'enguany ha estat l'aparició de la Baldufa de xocolata a les pastisseries i restaurants de Figueres, una proposta que ha tingut molt bona sortida.