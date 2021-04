Un abril farcit de dança i teatre per tots els gustos a Figueres

El mes d'abril serà un mes farcit d'esdeveniments culturals, especialment actuacions de dansa i teatre per gaudir en família. Les actuacions es duran a terme als tres espais culturals principals de la ciutat: el Teatre Municipal El Jardí, la sala La Cate i la sala dels Caputxins.

Les entrades dels espectacles es posaran a la venda progressivament segons la data de presentació per tal de garantir que es compleixi tota la notmativa relativa a la Covid-19 vigent en el moment de la compra.



Dansa per gaudir en família

El diumenge 11, la companyia de dansa urbana Brodas Bros inundarà amb llums i làsers l'escenari del Teatre Jardí amb la seva actuació «Around the World» , un espectacle que explica les seves vivències i experiències a les gires internacionals que ha fet el grup.

El dissabte 17 visitarà el Teatre Jardí la companyia Maduixa Teatre, que porten a l'escenari figuerenc «LÚ», una història de terra, pobresa i treball sense descans per sobreviure interpretada a través de la dansa més creativa i poètica.

Teatre per tots els gustos

La companyia de Teatre La Calor actuarà al Teatre El Jardí el dia 16 amb l'auca «De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda», un fals documental que parla sobre una comunitat que ha d'organitzar-se abans no els arribi l'aigua al coll.

L'obra «Els Ocells», una obra de Joan Yago i dirigida per Israel Solà es representarà el 23 d'abril a la sala La Cate. Un cabaret polític en clau d'humor per on desfilen temes com la corrupció o els mecanismes de manipulació de masses.

La comèdia d'èxit de Bruno Oro i Clara Segura que ja ha recorregut moltes sales de Catalunya, «Cobertura», es representarà al Teatre Municipal de Figueres en dues ocasions aquest mes, el dia 25 i el dia 30. Una obra que farà que El Jardí esclati de riure i en honor a la sèrie catalana Vinagre. En aquesta ocasió, Oro i Segura representen múltiples personatges humorístics i plens de tòpics, protagonitzats per dos personatges centrals: un director de cinema argentí i una actriu d'èxit.