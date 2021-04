Navata estrena un recorregut per conèixer la història medieval del poble

Navata estrena un recorregut per conèixer la història medieval del poble BORJA BALSERA

Navata crea un recorregut amb punts d'interés pels visitants per conèixer la història del poble durant l'època medieval. Els punts senyalitzats coincideixen amb el lloc per on Navata estava emmurallada durant aquella època.

L'objectiu d'aquesta ruta és posar a l'abast dels visitants tot el passat històric del municipi i descobrir les costums, vida i oficis dels antics navatencs i navatenques mentre es fa un passeig.

El primer punt es visitarà el diumenge dia 4 d'abril, al carrer del Pont, d'11 a 12 del migdia.