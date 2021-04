La Jonquera programa un trimestre de teatre, música, sortides i activitats infantils

El mes d'abril la Jonquera té a punt un nou cicle de 'La Jonquera Cultura 5 Estrelles'. L'Ajuntament de la Jonquera ha fet pública la programació cultural per al segon trimestre de l'any, que continua combinant els tallers en línia i presencials i planteja activitats, cursos i tallers per a tots els gustos i edats.

La nova programació cultural de primavera compt amb propostes molt especials com l'espectacle familiar «Polzet» de la Cia. Zum Zum Teatre; l'obra teatral «Els gossos» de Sala Trono; la sessió de teatre al carrer «Els Hippos» de la Cia. Zum Zum Teatre; l'espectacle teatral de gestos «Conservando Memoria» de la Cia. El Patio Teatro, o el concert de Xàkara Duet. Així mateix, aquests mesos d'abril, maig i juny s'han programat noves sessions de l'Hora del Conte, tastos de vins, sortides amb bicicleta elèctrica de muntanya i sessions de marxa nòrdica.

També, els veïns i les veïnes de la Jonquera gaudir d'una gran varietat de cursos i tallers com pilates, exercici terapèutic, llengua catalana, iniciació a la pintura, sardanes, informàtica o cuina.

Seguint les directrius i recomanacions de les autoritats sanitàries, totes les activitats presencials compten amb un estricte protocol de prevenció i seguretat davant de la Covid-19: l'ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic és obligatori, així com el manteniment de la distància de seguretat. També, els aforaments de les sessions continuen sent limitats i cal reservar plaça prèviament per a totes les activitats, cursos i tallers, siguin de pagament o gratuïts.

Les inscripcions per a les activitats, cursos i tallers s'han de fer a través del web municipal i, com a nota important, la programació pot variar en funció de l'evolució de la crisi sanitària.